خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ همایش معنوی اربعین حسینی (ع) در روزهای پایانی در حال برگزاری است و میلیونها زائر مشتاق از سراسر عالم به سمت کربلای معلی روانه میشوند تا عشق و ارادت خود را به ساحت نورانی اباعبدالله الحسین (ع) و خاندان و یاران ایشان اعلام کنند. پیادهروی اربعین را باید آئینی عبادی بدانیم که همه ساله از زمان شهادت حضرت اباعبدالله (ع) و شهدای کربلا تا امروز در جریان بوده است.
این سنت حسنه دینی اما امروز ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی وسیعی یافته است و جلوههای زیبایی از حیات طیبه مؤمنان، جامعه اسلامی مطلوب و حکمرانی اسلامی کارآمد را در مقابل دیدگان عالمیان به نمایش میگذارد.
اکنون اربعین را باید یک مدرسه یا دانشگاه بدانیم که راهبردهای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و جلوههای ویژه از سبک زندگی اسلامی را به ما آموزش میدهد به شرط آنکه هر انسانی با تأمل و تفکر پا به این مسیر بگذارد و علاوه بر عاشقی و ارادتمندی به ساحت اهل بیت (ع) و سیدالشهدا (ع) به دنبال آموختن و اندوختن باشد، زیارت با شناخت و با معرفت داشته باشد، سبک زندگی حسینی را تجربه کند و بیاموزد و تجلیات انسانی اخوت عملی و وحدت و انسجام را مورد توجه قرار دهد.
کارکردهای اجتماعی و تربیتی اربعین برای کودکان و نوجوانان
حجتالاسلام والمسلمین میراحمدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) با اشاره به اینکه پیادهروی اربعین در کنار فضیلت زیارت کارکردهای اجتماعی و تربیتی ویژهای دارد، اظهار کرد: پیادهروی اربعین با حضور کودکان و نوجوانان یکی از بهترین بسترها و قالبهای موجود برای ایفای نقش این اقشار بهشمار میرود.
مسئول مؤسسه امیر بیان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه پیوند میان زمین و آسمان در مسیر نورانی پیادهروی برقرار شده است، ادامه داد: همه میدانیم که یک مسجد حرمت دارد و به عنوان خانه خدا بر روی زمین باید احترام و تکریم شود و همچنین این مکان مقدس به عنوان محل تربیت و رشد کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است.
رئیسی با بیان اینکه مسیر پیادهروی اربعین نیز همچون مسجد پرورش دهنده و تربیت کننده است، ادامه داد: اینجا بستر نابی است که کودکان و نوجوانان ما را به فکر وا میدارد و فرصت تفکر و تعقل در خصوص اتفاقات و فعالیتهای این مسیر برایشان ایجاد میکند.
وی تأکید کرد: نوجوانان در این فرصت زیست جمعی، در خصوص فعلها و سخنها فکر و تأمل میکند، فرزندان ما درگیر فعالیتهای میدانی میشوند و کف میدان اقدام و عمل را بهصورت مستقیم و بیواسطه درک میکنند.
پیادهروی اربعین بستر به فعلیت رسیدن سخنهاست
رئیسی با تصریح اینکه مسیر پیادهروی اربعین حسینی (ع) مسیر واقعیتها و به فعلیت رسیدن سخنهاست، گفت: اگر کسی دم از تشنگی و گرسنگی امام حسین (ع) و یارانشان در صحرای سوزان کربلا میزند و اشک و ناله میکند، اینجا در مسیر پیادهروی این تشنگی و گرسنگی را عملاً درک میکند.
وی اضافه کرد: زائران در این مسیر پرنور دردها و رنجها و سختیها را لمس میکنند و این مسیر برای رشد کودکان و بهویژه نوجوانان بسیار اثرگذار است.
این کارشناس مسائل دینی تأکید کرد: پیادهروی اربعین فرزندان ما را بزرگ میکند و رشد میدهد زیرا اینجا مسیر مبارزه با خودخواهی و نفسخواهی، مقابله با میل و رغبت نفس به خوردن و آشامیدن، خواب و خوراک، رفاه و آسایش است.
رئیسی ادامه داد: نوجوانی که تا امروز ساعت کار مشخص و برنامهریزی شده داشت و یا سبک زندگی او تابع فضای مجازی بود، امروز وارد یک زیست جمعی خاص با همراهی پدر و مادر یا دوستان و همقطاران شده است.
مسئول مؤسسه امیر بیان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: اینجا کسی فرصتی برای داشتن خور و خواب کافی یا گذراندن وقت در فضای مجازی با تلویزیون و … ندارد و همه یا در حرکتند یا خود را مهیای حرکت میکنند یعنی در مسیر پیادهروی اربعین توقف معنا ندارد و نوجوانان در اینجا حرکت و کار میکنند و متوقف نمیشوند.
در مسیر پیادهروی اربعین توقف معنا ندارد
رئیسی با تصریح اینکه نوجوانان در مسیر پیادهروی اربعین تعامل با دیگران را فرا میگیرند، ادامه داد: نوجوان در این مسیر دائماً با اطرافیان خود تعامل برقرار میکند و برای رفع نیازها و رفع مشکلات و موانعی در مسیر، ناگزیر از این ارتباط است.
وی با یادآوری اینکه پیادهروی اربعین برای نوجوانان یک مسیر اجتماعی است، افزود: این بدان معناست که قالب ناب پیادهروی باعث تألیف و پیوند قلوب زائران از همه طیفها شده و در این مسیر، امام حسین (ع) اراده کردند که قلبها به هم نزدیک شوند.
رئیسی مسیر پیادهروی اربعین را مسیر رشد کودکان و نوجوانان دانست و توضیح داد: پدر و مادرها به خوبی در این سفر معنوی متوجه رشد و پیشرفت فرزندان خود میشوند، خاصه نوجوانانی که در مواکب به خدمترسانی میپردازند.
وی پذیرش مسئولیت و تقویت حس تعهد را در پیادهروی اربعین یادآور شد و بیان کرد: وقتی نوجوان ما زیر بار مسئولیت میرود رشد اجتماعی را تجربه میکند و همین عمل به وظایف و نقشآفرینی در فرآیند خدمت به زائران باعث رضایت درونی نوجوان خواهد شد و اینها برای فرزندان ما درسآموز است.
رئیسی در پایان گفت: حضور کودکان و نوجوانان در مسیر پیادهروی اربعین آنها را برای زندگی در دل شهرها و مقابله با مشکلات آماده و توانمند میسازد و فرزندان در اینجا راه و رسم نقشآفرینی و ارتباط با دیگران و احترام و تکریم را به خوبی یاد میگیرند.
رهآوردهای پیادهروی اربعین را در زندگی حفظ کنیم
حجتالاسلام والمسلمین البرز رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع) و با بیان اینکه امسال با وجود گرمای هوا و سایر مشکلات اما شاهد استقبال باشکوه عاشقان و دلدادگان حسینی از همایش معنوی اربعین بودیم، اظهار کرد: خانوادهها و نوجوانان و جوانان شور و شوق فراوانی را در این اجتماع عظیم اسلامی دارند که جای خرسندی دارد.
مسئول امور روحانیون ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه زائران دستاوردهای معنوی سفر اربعین را حفظ کنند، ادامه داد: کربلاییها پس از بازگشت باید مراقب رفتارها و گفتارهای خود باشند و سبک زندگی حسینی را که در مسیر تمرین کردند، در زندگی خود پیشه راه کنند.
وی افزود: توجه به نماز اول وقت به تأسی از سیدالشهدا (ع)، حضور در نمازهای جماعت، حضور در مساجد، حضور در اجتماعات مردمی، مزین شدن به اخلاق حسینی به تأسی از مکتب اهل بیت (ع)، توجه به حجاب و عفاف که نمودهای زیبای آن را بهوفور در پیادهروی اربعین شاهد بودیم، صبر و مقاومت، روحیه مشارکت و همکاری، اتحاد و انسجام و … از جمله مواردی است که زائران برای حفظ رهآورد معنوی این سفر باید توجه داشته باشند.
رئیسی تربیت نسل حسینی (ع) در خانوادهها را مورد تأکید قرار داد و گفت: خاصه مادران نقش مهمی در این عرصه دارند و همه باید تلاش کنیم تا از اعمال و رفتارهای ناپسند پرهیز و برکات ثواب زیارت امام حسین (ع) در وجودمان را حفظ کنیم. همچنین توصیه میشود از بازگویی سختیها و دشواریهای سفر بپرهیزیم تا تعداد بیشتری از افراد برای شرکت در این اجتماع عظیم در سال آینده ترغیب شوند.
دستاوردهای معنوی اربعین برای خانوادهها و بانوان
اشرف کبیریپور، کارشناس فرهنگی امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به اینکه پیادهروی برای طی طریق و رسیدن به یک هدف و مطلوب صورت میگیرد، اظهار کرد: راهپیمایی اربعین در واقع در راستای همراه شدن عاشقان و دلدادگان با اباعبدالله الحسین (ع) در نهضت عاشورا و حادثه کربلا صورت میگیرد.
کبیریپور با ذکر اینکه محبان سیدالشهدا (ع) هر ساله برای حضور در این همایش عظیم معنوی برنامهریزی میکنند و مسیر خود را برای رسیدن به حرم امام (ع) در کربلای معلی بر میگزینند، ادامه داد: همین شور و عشق و ارادت، عامل و انگیزه حرکت است که سیل دوستداران اهل بیت (ع) از سراسر جهان را به عراق سوق میدهد.
وی با تأکید بر اینکه زائران اربعین تمام تلاش خود را برای فیض بیشتر بردن در طول مسیر پیادهروی به کار میگیرند، بیان کرد: زیبایی این سفر معنوی این است که زائر دغدغه بهرهمندی بیشتر از معنویت این سفر را دارد و میخواهد بیشترین حظ معنوی را نصیب خود کند.
مدرس دورههای روانشناسی با تأکید بر اینکه پیادهروی اربعین علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روان نیز تأثیرات مثبت دارد، توضیح داد: زائر اربعین هر قدمی که به سمت حرم سیدالشهدا (ع) مرکز مغناطیس عالم بر میدارد، ایمان و اعتقاد، بصیرت، شناخت و معرفت و سایر صفات حسنه او افزوده میشود.
کبیریپور با بیان اینکه پیادهروی صحنهای برای به میدان آمدن همه ظرفیتهای اقشار و طیفهای مختلف است، افزود: وقتی حرکت زائران در مسیرهای پیادهروی اربعین در عراق را به نظاره مینشینیم، سیل عاشقان را میبینیم که با وجود همه مشکلات جسمی و حرکتی اما حضور دارند و قدم بر میدارند.
تمرین سبک زندگی حسینی (ع) در مسیر پیادهروی اربعین
این بانوی فعال فرهنگی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در این مسیر پرنور، قطعاً رسیدن به قبور مطهر سیدالشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) یک هدف است اما به نظرم اصل ماجرای این سفر در طول مسیر اتفاق میافتد و زائر در این مدت با انسانهای مختلف روبرو و همسفر میشود و بسیار میآموزد.
کبیریپور با تأکید بر اینکه مشاهده جلوههای ویژه از ابعاد متعالی انسان در پیادهروی اربعین درسآموز است، اضافه کرد: در این سفر میبینیم که مردم عراق تمام بضاعت و دارایی خود را در اوج ایمان و اخلاص به میدان آوردند و خالصانه و با افتخار از زائران اباعبدالله (ع) پذیرایی و میزبانی میکنند.
وی اثرات روانی اجتماعات معنوی مسلمین را یادآور شد و تصریح کرد: امروز متأسفانه سبک زندگی خانوادهها تحت تأثیر فضای مجازی در کنار ناآگاهی والدین، نظام آموزشی نادرست و … است و سفر اربعین بستری برای تربیت است که هر انسانی خاصه کودکان و نوجوانان اگر به این فضا توجه داده شوند و با تأمل و تفکر صحنههای جاری در پیادهروی اعم از کرامت و سخاوتمندی، بخشش و از خود گذشتگی، صبر و تحمل و دهها صفت حسنه دیگر را به صورت عملی در کف میدان ببینند، قطعاً جنبه تربیتی اثرگذاری خواهد داشت.
درسهای پیادهروی اربعین برای زیست خانوادگی
وی با اشاره به رقابت و سبقت گرفتن موکبداران برای پذیرایی از زوار حسینی (ع) در پیادهروی اربعین، توضیح داد: این اوج ایمان و تقوا را به ما میآموزد و بانیان و خادمان مواکب و میزبانان زوار در این صحنه عظیم، جلوههایی از مؤمن واقعی و جامعه اسلامی مطلوب را به منصه ظهور میگذارند که همه درسآموز است.
کبیریپور کمرنگ شدن صله رحم و میهماننوازی در سبک زندگی امروز را یادآور شد و ادامه داد: در پیادهروی اربعین اما مشاهده میکنیم که هر کسی با اندک بضاعت خود به میدان آمده و خدمتی را به زوار اباعبدالله (ع) تقدیم میکند بیآنکه این کارشان عوایدی برایشان داشته باشد. این صحنههای ناب انسانیت، خوب بودن، عشق ورزیدن، تکریم کردن و پاس داشتن میتواند درسهای بزرگی برای اهل تفکر داشته باشد.
کارشناس امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ما در آموزش دین به فرزندانمان عملکرد خوبی نداشتیم و نتوانستیم زیباییهای دین و تقدسات را به آنان بیاموزیم یعنی در جذب دین موفق نبودیم، جلوههای صفات جمال و جلال خدا را به کودکان آموزش ندادیم بلکه صرفاً آنها را از آتش دوزخ ترساندیم بیآنکه بگوییم خدا مهربانترین مهربانان و حتی از پدر و مادر مهربانتر است.
جلوههای زیبای دینداری در مسیر پیادهروی اربعین
کبیریپور افزود: دین سراسر نشاط و شادابی، سلامت و زیبایی و لذت و آرامش است و زمانی که فرزند من این زیباییها و لذتها را نشناسد برای پر کردن خلأ روانی خود به سراغ لذتهای واهی مادی خواهد رفت تا به آرامش برسد.
این بانوی فعال فرهنگی استان تصریح کرد: ارتباط با خدا و معنویت در طول شبانهروز همچون شوکهای کوچک انگیزهبخشی هستند که به انسان پای رفتن میدهند تا در زندگی از حرکت نایستد و به رشد و پیشرفت برسد و زائر حسینی (ع) این تجلیات معنوی و ارتباط با خدا را در فضای پیادهروی اربعین به خوبی حس میکند.
کبیریپور با بیان اینکه زائران با پای دل قدم در مسیر پیادهروی اربعین میگذارند، ادامه داد: چه بسیار انسانها خاصه زائران جوان که طبع و طینت پاکی دارند وقتی قدم در این مسیر میگذارند، منقلب میشوند و حقیقتاً تحت تأثیر قرار میگیرند.
نظر شما