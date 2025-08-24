جلوه ای باشکوه از دلدادگی مردم سیستان و بلوچستان به امام رضا (ع)

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: مردم سیستان و بلوچستان همچون دیگر نقاط ایران همواره ارادت و عشق ویژه‌ای به امام رضا (ع) داشته‌اند و این ارادت در ایام شهادت آن حضرت جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند. در این روزها، کوچه‌ها و محله‌های مختلف استان حال و هوای عزا به خود می‌گیرد و مردم با برپایی مراسم سنتی، دسته‌های عزاداری، پخش نذورات و پخت غذاهای محلی از جمله حلیم، یاد و نام امام هشتم (ع) را زنده نگه می‌دارند.

اما شور و اشتیاق تنها به مراسم محلی محدود نمی‌شود؛ بسیاری از خانواده‌ها با وجود دشواری‌های راه و هزینه‌های سفر، تلاش می‌کنند خود را به مشهد مقدس برسانند تا در روز شهادت، زائر حرم امام رضا باشند و در کنار دیگر دلدادگان، سوگوارانه بر مظلومیت آن امام همام اشک بریزند.

برگزاری مراسم محوری عزاداری مردم سیستان در حرم مطهر رضوی

در این میان، حضور مردم سیستان و بلوچستان در مراسم مرکزی و محوری حرم رضوی جلوه‌ای باشکوه‌تر از این دلدادگی را به نمایش گذاشت. صحن قدس حرم مطهر امام رضا (ع) در روز شهادت میزبان آئین عزاداری باشکوهی بود که به همت مردم این خطه برپا شد؛ آئینی که نه تنها نشان‌دهنده عمق باورهای مذهبی و فرهنگی مردم سیستان است، بلکه بیانگر وحدت و همبستگی آنان با دیگر عاشقان اهل‌بیت (ع) از سراسر کشور به شمار می‌آید.

این حضور پرشور بار دیگر ثابت کرد که عشق به امام رضا (ع) در دل مردم سیستان و بلوچستان ریشه‌ای عمیق دارد؛ عشقی که مرز و فاصله نمی‌شناسد و آنان را از گوشه جنوب‌شرقی ایران به قلب خراسان رضوی می‌کشاند.

امام رئوف؛ نماد مهربانی و کرامت

‌رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آستانه سالروز شهادت امام علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام، این مصیبت بزرگ را به محضر همه مسلمانان، شیعیان جهان و عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام تسلیت عرض می‌کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین علی خیور بیان کرد: امام رضا (ع)، که به امام رئوف و امام مهربانی‌ها شهرت یافته‌اند، سراسر عمر پربرکت خود را در خدمت به امت اسلامی و ترویج اخلاق و معنویت گذراندند. حتی در دوران ولایت‌عهدی مأمون و اقامت در کاخ حکومتی، هیچ‌گاه از مردم فاصله نگرفتند و همواره همراه و همدل جامعه بودند.

وی ادامه داد: ایشان در سیره عملی خود به فرزندشان، امام جواد (ع)، توصیه می‌کردند که در میان مردم حضور یابد، همراه آنان زندگی کند و حتی مقداری مال همراه داشته باشد تا در صورت نیاز، دست نیازمندان را بگیرد. این سفارش، نشان‌دهنده نگاه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری امام رضا (ع) نسبت به جامعه است.

رئیس هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: یکی از برجسته‌ترین رخدادهای دوران حیات حضرت، ماجرای عبور ایشان از نیشابور است. مردم از ایشان خواستند سخنی بفرمایند که راهنمای دنیا و آخرت آنان باشد. امام فرمودند: توحید دژ امن الهی است و هرکس وارد آن شود، از عذاب خداوند در امان خواهد بود. سپس افزودند: اما بهره‌مندی از این دژ ایمان، شرط دارد و پذیرش ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام از اصلی‌ترین شروط آن است.

حضور علی ابن موسی الرضا (ع) در ایران مایه برکت و آمرامش است

حجت الاسلام خیور بیان کرد: وجود مرقد مطهر امام رضا علیه‌السلام در مشهد مقدس، نعمتی بزرگ برای ایران اسلامی است. امروز حضور ایشان مایه آرامش، امنیت و برکت برای کشور است. با وجود دشمنی‌ها و تحریم‌های ظالمانه، هر سال در ایام شهادت آن امام بزرگوار، میلیون‌ها زائر از سراسر ایران و جهان به مشهد مقدس مشرف می‌شوند. میزبانی از این جمعیت عظیم، خود نشانه‌ای از برکت وجودی حضرت است.

وی در پایان گفت: در کنار این ایام معنوی، بار دیگر داغی بر دل ملت ایران نشست. در حادثه‌ای تروریستی در منطقه ایرانشهر، پنج نفر از جوانان این سرزمین به دست مزدوران وابسته به صهیونیسم و دشمنان اسلام به شهادت رسیدند. ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، از خداوند متعال مسئلت داریم این شهیدان والامقام را با شهدای کربلا محشور فرماید و امام رضا علیه‌السلام شفیع آنان قرار گیرد.

نقش بی‌بدیل امام رضا (ع) در پاسداری از اسلام ناب

امام جمعه چابهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لقب عالم آل‌محمد برای امام رضا (ع) گفت: شخصیت امام رضا (ع) در دوران خلافت مأمون عباسی نقشی بی‌بدیل در نجات اسلام ایفا کردند. مأمون با نیت‌های سیاسی خود به دنبال تضعیف اسلام ناب بود، اما امام رضا (ع) با سخنان و فعالیت‌های روشنگرانه، و حتی با پذیرش ولایتعهدی با علم به اینکه این اقدام بازی سیاسی عباسیان است تهدید را به فرصتی برای اقتدار اسلام تبدیل کردند.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی ادامه داد: توحید بدون ولایت نمی‌تواند امنیت، آرامش و سعادت دنیا و آخرت را برای انسان به ارمغان بیاورد.

وی بیان کرد: امام رضا (ع) محور علم، دانش و حفظ اسلام ناب بودند. زیارت حرم مطهر ایشان نیز تنها یک سفر معنوی نیست، بلکه به تعبیر خود حضرت، تجدید عهد و پیمان با امام معصوم و در حقیقت با توحید الهی است.

امام جمعه چابهار در پایان با اشاره به شهادت امام رضا (ع) اظهار داشت: اگر در زمان شهادت، ایشان در غربت و تنهایی بودند، امروز میلیون‌ها عاشق با عشق و ارادت به حرم مطهر مشرف می‌شوند. در ایام شهادت، بیش از هفت میلیون زائر از مسیرهای پیاده، زمینی و هوایی خود را به مشهد می‌رسانند و مردم بسیاری امکانات و دارایی‌های خود را در خدمت زائران قرار می‌دهند. این جلوه‌ای از احیای توحید ولایی است.