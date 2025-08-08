محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع مجدد آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده هلن اظهار داشت: متأسفانه به‌دلیل وزش بادهای شدید، آتش در بخش‌هایی از منطقه که پیش‌تر مهار شده بود، دوباره شعله‌ور شده و عملیات اطفا از سر گرفته شده است.

وی افزود: وجود پوشش گیاهی خشک، شیب‌های تند و صعب‌العبور بودن منطقه، روند مهار آتش را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. نیروهای محیط‌زیست، منابع طبیعی، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی با تمام توان در حال تلاش برای کنترل آتش هستند.

کریمی با اشاره به حضور مستمر نیروهای حفاظت محیط‌زیست در منطقه گفت: هماهنگی‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های هوایی و زمینی در حال انجام است، اما کمبود تجهیزات و امکانات، روند اطفای کامل آتش را کند کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در پایان تأکید کرد: برای مهار کامل آتش‌سوزی، نیازمند حمایت بیشتر در زمینه تأمین تجهیزات و نیروی انسانی هستیم و از مردم درخواست می‌کنیم از حضور در منطقه خودداری کنند تا عملیات امدادی با سرعت بیشتری انجام شود.