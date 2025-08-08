  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده هلن دوباره شعله‌ور شد

آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده هلن دوباره شعله‌ور شد

شهرکرد-مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: متأسفانه به‌دلیل وزش بادهای شدید، آتش در منطقه حفاظت شده هلن دوباره شعله‌ور شد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع مجدد آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده هلن اظهار داشت: متأسفانه به‌دلیل وزش بادهای شدید، آتش در بخش‌هایی از منطقه که پیش‌تر مهار شده بود، دوباره شعله‌ور شده و عملیات اطفا از سر گرفته شده است.

وی افزود: وجود پوشش گیاهی خشک، شیب‌های تند و صعب‌العبور بودن منطقه، روند مهار آتش را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. نیروهای محیط‌زیست، منابع طبیعی، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی با تمام توان در حال تلاش برای کنترل آتش هستند.

کریمی با اشاره به حضور مستمر نیروهای حفاظت محیط‌زیست در منطقه گفت: هماهنگی‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های هوایی و زمینی در حال انجام است، اما کمبود تجهیزات و امکانات، روند اطفای کامل آتش را کند کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در پایان تأکید کرد: برای مهار کامل آتش‌سوزی، نیازمند حمایت بیشتر در زمینه تأمین تجهیزات و نیروی انسانی هستیم و از مردم درخواست می‌کنیم از حضور در منطقه خودداری کنند تا عملیات امدادی با سرعت بیشتری انجام شود.

کد خبر 6554363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها