آتش‌سوزی در جنگل‌های کردکوی؛ تلاش بی‌وقفه برای مهار حریق

گرگان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت:آتش‌سوزی گسترده‌ای درعرصه‌های جنگلی کردکوی رخ داده که نیروهای منابع طبیعی جنگلبانان و گروه‌های مردمی با تمام توان در حال مهار آن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حریق وسیعی در جنگل‌های منطقه دوآب شهرستان کردکوی رخ داد که دلیل آن سهل‌انگاری انسانی اعلام شده است. نیروهای منابع طبیعی، جنگلبانان و گروه‌های مردمی با تمام توان و به‌صورت زمینی و دستی در تلاش برای مهار این آتش‌سوزی هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: از همه شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت خواسته می‌شود ضمن خودداری کامل از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع، در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، فوراً با شماره ۱۵۰۴ تماس بگیرند.

وی همچنین تاکید کرد: تا اطلاع ثانوی، ورود به منطقه دوآب کردکوی و سایر مناطق جنگلی پرخطر ممنوع است و هرگونه بی‌توجهی می‌تواند منجر به نابودی صدها سال حیات طبیعی جنگل‌ها شود.

