اکران «شرک ۵» به تعویق افتاد؛ نمایش در تابستان ۲۰۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، یونیورسال و دریمورکس انیمیشن، تاریخ نمایش پنجمین فیلم «شرک» را از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۶ به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به تعویق انداختند.
این برای دومین بار است که تاریخ اکران «شرک ۵» به تاخیر میخورد و نخستین بار اعلام شده بود این فیلم جولای ۲۰۲۶ راهی سینماها میشود.
استودیو دلیلی برای این تأخیر ارائه نکرده، اما یونیورسال پیش از این با نمایش انیمیشنهایی مانند «من نفرتانگیز»، «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» و «فیلم برادران سوپر ماریو» در ماههای تابستان به موفقیت چشمگیری دست یافته بود.
«شرک ۵» در تاریخ اکران جدید خود، کمتر از یک هفته پس از انیمیشن «مرد عنکبوتی: فراتر از دنیای عنکبوتی» سونی اکران خواهد شد. در حالی که در تاریخ قبلی خود در دسامبر ۲۰۲۶، قرار بود این فیلم خانوادگی پس از «انتقامجویان: روز قیامت» و «عصر یخبندان ۶» دیزنی اکران شود.
در این فیلم مایک مایرز، ادی مورفی و کامرون دیاز در نقشهای همیشگی خود به عنوان شرک، الاغ و فیونا به سرزمین خیالی «خیلی خیلی دور» بازمیگردند، در حالی که زندایا بازیگر جدیدی است که در این قسمت به جمع بازیگران میپیوندد.
«شرک ۵» را کارگردانهای پیشکسوت این فرنچایز، کنراد ورنون و والت دورن، کارگردانی کردهاند.
«شرک ۵» یک ربع قرن پس از انیمیشن موفق «شرک» سال ۲۰۰۱به پرده سینماها برمیگردد. «شرک» با نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار فروش جهانی به اولین انیمیشن بلند تاریخ بدل شد که برنده اسکار بهترین فیلم شد. پس از این فیلم ۳ دنباله با نامهای «شرک ۲» در سال ۲۰۰۴، «شرک سوم» در سال ۲۰۰۷ و «شرک برای همیشه» در سال ۲۰۱۰ و دو اسپینآف از «گربه چکمهپوش» راهی سینماها شدند.
نظر شما