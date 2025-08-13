راهنمای جامع ارتباط پدر دختری در «پناه پدر»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پناهِ پدر» راهنمای جامع مهارتهای اخلاقی و عاطفی در رابطه پدر و دختری اثر محمدجواد فلاح منتشر شد.
این کتاب با هدف ارائه راهکارهای عملی برای تقویت پیوند پدر و دختری در ۴ فصل به موضوعاتی چون چالشهای پدری در دنیای امروز، اصول اخلاقی و رفتاری، ایفای نقش پدر در مراحل مختلف زندگی دختر، مدیریت موقعیتهای حساس و خاص میپردازد و راهکارهایی مبتنی بر آموزههای دینی ارائه میدهد.
کتاب پناه پدر با نثری روان و رویکردی مهارتی، هدیهای ارزشمند برای پدران، مشاوران خانواده و فعالان فرهنگی است که میخواهند ارتباطی سالم و سازنده در خانواده ایجاد کنند.
این کتاب را میتوانید از انتشارات پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم به نشانی http://rbo.ir/__a-4221.aspx خریداری نمائید.
نظر شما