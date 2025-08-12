به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فداکار مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به بحران کم‌آبی و تداوم خشکسالی‌ها در کشور گفت: با توجه به ضرورت بهره‌گیری از منابع آب دریایی و همزمان حفظ محیط زیست ساحلی، طرح ایجاد صنایع نمک زدا با هدف تعیین مناطق مناسب برای احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان اجرا شده و هم‌اکنون به پایان رسیده است.



فداکار افزود: در این پهنه‌بندی، تلاش شده مناطق دارای کمترین حساسیت زیست‌محیطی شناسایی شوند تا ضمن تأمین آب شرب و صنعتی، کمترین آسیب به اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی وارد شود.



وی همچنین تأکید کرد: بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست، احداث آب‌شیرین‌کن‌ها با ظرفیت بیش از ۵۰ هزار متر مکعب در روز، تنها با دریافت مجوز احداث و بهره‌برداری از این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.



مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی اظهار داشت: پهنه‌بندی انجام‌شده می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای توسعه پایدار در حوزه تأمین آب از دریا، مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی کامل دارد تا در چارچوب این پهنه‌بندی، همکاری لازم را با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اجرای پروژه‌های اصولی و پایدار فراهم آورد.