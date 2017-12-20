۶ منطقه هرمزگان تحت مطالعه طرح مدیریت محیط زیست سواحل جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، یوچی هارادا مدیر پروژه طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست سواحل جنوب کشور با پایلوت هرمزگان گفت: هدف اصلی اجرای این پروژه حفظ محیط زیست منطقه و به اشتراک گذاشتن دستاوردهای آن با دیگر استان های ساحلی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح تمام ساحل هرمزگان را پوشش می دهد، اظهار کرد: اکنون در حال مطالعه در دو جزیره لاوان و شیدور هستیم که از مردادماه ۱۳۹۶ آغاز شده و برای اتمام آن زمانی سه ساله پیش بینی شده است.

مدیر پروژه طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست سواحل جنوب کشور، افزود: فعالیت های این پروژه در چهار اقدام تهیه ساختار اجرایی، تهیه طرح اجرایی، اشتراک گذاشتن تجربه و دانش طرح با دیگر استان های ساحلی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود چارچوب های قانونی انجام می شود.

هارادا ادامه داد: در واحد مدیریت این پروژه، پنج کارگروه همچون کارگروه های آلودگی دریایی، خطرات زیست محیطی، زیست بوم ها، قوانین زیست محیطی تشکیل شده و کارها با محوریت این موضوعات پیش می رود. همچنین نمایندگانی از نهادهای مختلف از جمله وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی در جلسات این کارگروه ها شرکت می کنند تا هرگونه تضاد و تعارض در این مسیر برطرف شود.

وی به روند مطالعه در منطقه اشاره کرد و گفت: ابتدا زیست بوم انتخاب و مطالعات در آن ها آغاز می شود و در نهایت با جمع بندی این اطلاعات طرح جامع این پروژه تهیه خواهد شد، برنامه زمانی پروژه از ۲۰۱۷ آغاز و تا ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت.

مدیر پروژه طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست سواحل جنوب کشور، ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده مناطق مهم زیست محیطی استان که شامل ۶ منطقه است برای مطالعه انتخاب شده که اقداماتی همچون غواصی، نمونه برداری، جمع آوری اطلاعات مربوط به گونه های موجود در این مناطق، اطلاعات تنوع زیستی، ترکیب جنگل ها حرا، سواحل گلی و نوارهای شنی و نهرها، زیستگاه گونه های در معرض خطر انقراض مانند عقاب تالابی و مناطق بکر طبیعی صورت خواهد گرفت و در نهایت نقشه نهایی زیستگاه ها و برنامه حفاظت تهیه می شود.

هارادا گفت: منطقه حفاظت شده جاسک شرقی – غربی، جدید و گابریک، تالاب های بین المللی گز و حرا، شور و شیرین و میناب، خور خوران، دو جزیره شیدور و لاوان و سواحل جزایر پارسیان مناطقه تحت مطالعه این طرح هستند. البته مناطق دیگری هم که دارای بسترهای مرجانی و جلبکی هستند شناسایی شده و قرار است در آینده اطلاعات بیشتری در مورد آن ها جمع آوری شود.

