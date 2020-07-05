به گزارش خبرنگار مهر، موضوع استفاده بیشتر از آب شیرین کن با گسترش توسعه در پهنه‌های ساحلی و تمرکز برنامه‌های توسعه‌ای آینده کشور در این مناطق، چند سالی است که با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، اما مخاطرات محیط زیستی شدید این روش برای استحصال آب موردنیاز نظیر شور شدن نواحی خشکی و دریایی اطراف تأسیسات آب شیرین کن، انقراض بسیاری از گونه‌ها در اثر برهم خوردن توازن طبیعی این اکوسیستم نباید نادیده گرفته شود.

در سال‌های اخیر وزارت نیرو به سمت توسعه آب شیرین کن‌ها روی آورده است و با جدیت پروژه آب شیرین کن‌ها در خلیج فارس را که اثرات بسیار زیانباری بر آبزیان و زیست بوم دریایی دارد، دنبال می‌کند. از همین رو محیط زیست برای در امان ماندن سواحل و دریاهای جنوبی کشور وارد عمل شده است.

اگر استاندارد آب شیرین کن‌ها از سوی محیط زیست تأیید نشود، اجازه اجرا داده نمی‌شود

احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره گفت: هر مطالعه‌ای مشابه مطالعات درباره دستورالعمل‌ها و استانداردسازی‌های مرتبط با استقرار آب شیرین کن‌ها که وزارت نیرو انجام می‌دهد اگر نتواند نظر کارشناسان محیط زیست را جلب کند، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مکان‌یابی استقرار آب شیرین کن‌ها نقش حاکمیتی دارد و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ها جز وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: دستگاه‌های ذینفع مکلفند به این سیاستگذاری ها توجه کنند و تمامی پروژه‌ها و طرح‌های مطالعاتی چه درون سرزمینی و چه در سواحل اگر دستگاه‌های اجرایی بخواهند اجرایی کنند، مشمول گزارش ارزیابی زیست محیطی است و به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست نیاز است.

لاهیجان زاده ادامه داد: در سه تا چهار دهه گذشته با سیاست‌های اعمال شده در حوزه آب، سازمان حفاظت محیط زیست با مشکلات متعددی روبرو کرده است و یک‌سونگری برخی دستگاه‌ها در بهره برداری از منابع آب باعث بروز خسارات جبران ناپذیری به این منبع حیاتی شده است.

دریاها آخرین بقایای محیط زیستی ایران

وی افزود: به دلیل اجرای بعضی سیاست‌های اشتباه گذشته مشکلاتی در درون سرزمین ایجاد شده است و حالا به آخرین بقایای مانده در کشور که همان دریا است، رسیده‌ایم و اگر دریا را نتوانیم با تمهیداتی برای بهره برداری پایدار برنامه‌ریزی کنیم در اندک مدت دریا را هم از دست خواهیم داد.

لاهیجان زاده با تاکید به اینکه معاونت محیط زیست دریایی با حساسیت ویژه‌ای مکان‌یابی استقرار آب شیرین کن‌ها را دنبال می‌کند، گفت: در ارتباط با پهنه بندی ها هم در برنامه ششم و هم در مصوباتی که به صورت مستقل به واسطه شکل‌گیری مکران در حوزه استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان وجود داشت به سازمان حفاظت محیط زیست تکلیف شد پهنه بندی ها را تا پایان برنامه ششم استخراج کند و برای همین منظور با کمک تجارب بین‌المللی، مطالعاتی برای شناخت زیستگاه‌های حساس استان هرمزگان انجام شد و در نظر داشتیم مطالعات انجام شده را به کل خلیج فارس تعمیم دهیم که با وجود تحریم‌ها اجرایی نشد و در حال حاضر با اطلاعاتی که در اختیار داریم با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و با الگو برداری مناسب این پهنه‌ها تقریباً در استان هرمزگان به اتمام رسیده است و در استان بوشهر تلاش می‌شود تا پایان سال جاری این پروژه تکمیل شود.

۹۰ درصد آب شیرین کن‌ها در ۳ استان هرمزگان و بوشهر مستقرند

معاون محیط زیست دریایی با بیان اینکه موضوع آب شیرین کن‌ها در ۲ استان هرمزگان و بوشهر است و در استان سیستان و بلوچستان در مطالعات توسعه مکران اجرایی می‌شود، اظهار داشت: ۹۰ درصد آب شیرین کن‌ها در این ۳ استان مستقر است و کار پهنه بندی انجام می‌شود و در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست مطالعات سواحل را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی با مقیاس یک پنجم هزارم و برای تالاب میانکاله با مقیاس یک پانصدم کار پهنه بندی را شروع کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل مطالعات وزارت نیرو قرار نگرفته است گفت: این وزارتخانه باید مطالعاتش را مبتنی بر داده‌های زیست محیطی قرار دهد و اگر وزارت نیرو بخواهد مستقل عمل کند و با داده‌های محیط زیست خود را وفق ندهد در گزارش ارزیابی به بن بست خواهد خورد.

لاهیجان زاده تصریح کرد: اگر قرار است دستورالعملی واحد برای مکان‌یابی استقرار آب شیرین کن‌ها تدوین شود باید منطبق با فعالیت‌ها و داده‌های حوزه محیط زیست باشد و تمامی مطالعات حوزه آب وزارت نیرو باید تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را اخذ کند.

شناسایی پهنه‌های مستعد برای استقرار واحدهای آب شیرین کن در میانه راه

داوود میرشکار، سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل دریای سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت و گو با مهر با اشاره به تدوین دستورالعمل مکان‌یابی استقرار آب شیرین کن‌ها در سواحل کشور با همکاری وزارت نیرو گفت: این معاونت شناسایی پهنه‌های مستعد برای استقرار واحدهای آب شیرین کن با توجه به مناطق حساس زیست محیطی ساحلی دریایی در ۲۲ سایت و ۱۱ پهنه در نوار ساحلی استان هرمزگان را به اتمام رسانده است و در فاز دوم تعیین پهنه‌های اولویت دار استقرار آب شیرین کن‌ها را در استان بوشهر در دستور کار دارد.

میرشکار همچنین تدوین دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی استقرار آب شیرین کن‌ها و پیامدهای آن را از اقدامات مهم دیگر معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها عنوان کرد و گفت: مطالعات ارزیابی زیست محیطی استقرار آب شیرین کن‌ها با اثرات مخرب زیست محیطی در دستور کار معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها است و گزارش نهایی آن نیز در حال تکمیل است.

وی افزود: صدور هر گونه مجوز برای واحدهایی که بیش از ۵۰ هزار مترمکعب آب برداشت می‌کنند منوط به ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی است و کمتر از این میزان ملزم به ارائه پیوست زیست محیطی است.