کشف ۴۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کشاورزی با تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعات واصله و همکاری اطلاعاتی با استان فارس، مشخص شد فردی با خودرو مینی بوس قصد انتقال مواد مخدر از استان همجوار به شهرستان بندرعباس را دارد.

وی افزود: بلافاصله مأموران یگان مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان به محور میناب به سمت بندرعباس اعزام شدند و در ورودی پلیس راه «باغو» خودرو مذکور شناسایی و متوقف شد.

سرهنگ کشاورزی در تشریح کشفیات صورت گرفته ادامه داد: در ادامه بازرسی از این خودرو مقدار ۳۵ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و در بازرسی از منزل متهم نیز، مقدار ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم دیگر از این ماده مخدر کشف شد که مجموعاً ۴۲ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان خاطرنشان کرد: «پلیس با تمام توان و جدیت در راستای مقابله با مواد مخدر و حفظ امنیت و سلامت جامعه تلاش می‌کند و اجازه نخواهد داد اینگونه جرایم خللی در امنیت جامعه ایجاد کند.