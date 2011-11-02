220 کیلوگرم موادمخدر در فارس کشف شد

گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعیل مصری در تشریح عملکرد پلیس استان فارس در مبارزه با حمل و توزیع مواد مخدر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور لار - بندرعباس به یک دستگاه خودرو هیوندا مظنون و پس از متوقف کردن آن در بازرسی از خودرو مقدار 42 کیلو و 700گرم تریاک کشف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در عملیاتی دیگر و در بازرسی از یکدستگاه اتوبوس مقدار 92 کیلو و 600 گرم حشیش و 28 کیلو و 900 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و در این رابطه سه نفر را دستگیر کردند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس افزود: همچنین ماموران پس از آنکه مطلع شدند دو نفر در یکی از روستاهای اطرف مرودشت اقدام به تهیه، حمل و توزیع موادمخدر به استانهای اصفهان و تهران می کنند تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کردند.

سرهنگ مصری تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی ماموران مشخص شد این دو قاچاقچی با دو دستگاه خودرو وانت پیکان سفید رنگ قصد انتقال محموله مواد مخدر به استانهای اصفهان و تهران را دارند.

وی ادامه داد: پس از تعقیب و مراقبتهای ویژه هر دو خودرو در اطراف مرودشت شناسایی، توقیف و در بازرسی از آنها مقدار 77 کیلو و 900 گرم تریاک که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود کشف شد.

سرهنگ مصری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر هوشیاری پلیس مبارزه با مواد مخدر در کشف جرائم قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر گفت: ماموران هنگام کنترل خودرو های عبوری از دو نفر مسافر یک دستگاه اتوبوس مقدار یک کیلو و230 گرم هروئین کشف و هر دو متهم را دستگیر کردند.

رییس پلیس مبازه با مواد مخدر فارس در ادامه از دستگیری فردی که هنگام رانندگی اقدام به مصرف مواد مخدر کرده بود خبر داد و اظهار داشت: اکیپ گشت پلیس راهور شیراز هنگام گشت زنی در بلوار رحمت به یک دستگاه خودرو پراید مظنون و هنگامیکه قصد توقیف آن داشته اند، راننده خودرو بدون توجه به ایست ماموران متواری شد.

وی ادامه داد: پس از مسافتی تعقیب و گریز راننده ضمن رها کردن خودرو وارد منزلش در محل شد که ماموران با هماهنگی مقام قضایی وارد منزل شده و ضمن دستگیری متهم و یک نفر دیگر در بازرسی از منزل یکدستگاه ترازوی توزین و یک عدد پایپ شکسته و در بازرسی از خودرو پراید 87 گرم هروئین با لفافه کشف کردند.

سرهنگ مصری از کشف هروئین در ایست وبازرسی قلاتویه خبر داد و گفت: ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس - داراب یک دستگاه وانت پیکان را متوقف و در بازرسی از وسایل سرنشین مقدار 240گرم هروئین کشف و وسرنشین خودرو را دستگیر کردند.