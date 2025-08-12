به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل منابع طبیعی سمنان از انتخاب فاطمه امینیان به عنوان جنگلبان نمونه کشوری خبر داد و ابراز داشت: به ازای هر ۲۰۰ هزار هکتار تنها یک قرق بان و جنگلبان وجود دارد.

وی تعداد نیروی جنگلبان استان را ۴۴ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۲۶ نفر نیروی شرکتی و ۱۸ نفر پیمانی مشغول کار هستند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان تنها ۳.۶ درصد آن جنگل است، ابراز داشت: برای حفاظت از این عرصه افزایش نیروی حفاظت مورد تاکید است.

رهایی با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: قطعاً با توجه به وسعت و تعداد نیروها می‌طلبد تا گروه‌های مردمی با همراهی دهیاری‌ها سامان دهی شوند.

وی با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبارات لازم می‌توان نیروهای دخیل را افزایش و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرد، افزود: تا تحقق اهداف مورد نظر، کار آموزش مردم روستاهای ساکن در نواحی جنگلی نیز در دست اجرا است.