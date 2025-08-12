  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

وجود ۴۴ جنگل‌بان در استان سمنان؛ حفاظت بدون مردم امکان پذیر نیست

وجود ۴۴ جنگل‌بان در استان سمنان؛ حفاظت بدون مردم امکان پذیر نیست

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان تعداد جنگل‌بان‌های استان را ۴۴ نفر برشمرد و گفت: برای حفاظت نیازمند جوامع محلی هستیم و حفاظت بدون مردم امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل منابع طبیعی سمنان از انتخاب فاطمه امینیان به عنوان جنگلبان نمونه کشوری خبر داد و ابراز داشت: به ازای هر ۲۰۰ هزار هکتار تنها یک قرق بان و جنگلبان وجود دارد.

وی تعداد نیروی جنگلبان استان را ۴۴ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۲۶ نفر نیروی شرکتی و ۱۸ نفر پیمانی مشغول کار هستند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان تنها ۳.۶ درصد آن جنگل است، ابراز داشت: برای حفاظت از این عرصه افزایش نیروی حفاظت مورد تاکید است.

رهایی با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: قطعاً با توجه به وسعت و تعداد نیروها می‌طلبد تا گروه‌های مردمی با همراهی دهیاری‌ها سامان دهی شوند.

وی با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبارات لازم می‌توان نیروهای دخیل را افزایش و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرد، افزود: تا تحقق اهداف مورد نظر، کار آموزش مردم روستاهای ساکن در نواحی جنگلی نیز در دست اجرا است.

کد خبر 6558500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها