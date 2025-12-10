  1. استانها
مدارس آذربایجان شرقی شنبه تا دوشنبه مجازی شد

تبریز-اطلاعیه غیرحضوری شدن مدارس آذربایجان شرقی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، باتوجه به شیوع آنفلونزا در استان و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس آذربایجان شرقی در همه مقاطع در شیفت‌های صبح و عصر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخه ۲۲-۲۳-۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.

