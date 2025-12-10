به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین، عصر چهارشنبه در آئین افتتاحیه هفتمین دوره رویداد هکاتون بازیهای جدی با قدردانی از حضور بازیسازان نخبه کشور در گرگان اظهار کرد: حضور جوانان خلاق و پرتلاش در این رویداد نشان میدهد که گلستان میتواند به یکی از مراکز اثرگذار حوزه بازیهای رایانهای در کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به نقش تاریخی فناوری در معرفی فرهنگ ایران افزود: اگر ایران در جهان شناخته شده، بخش مهمی از آن حاصل معرفی فرهنگی و اجتماعی از طریق ابزارهای روز بوده است؛ از خطابهها و سفرها تا فیلمهای کوتاه و بلند. امروز اما جهان، جهان تکنولوژی است و مسئولیت شما جوانان بازیساز بسیار سنگینتر از گذشته است.
گلچین با تأکید بر اینکه بازیهای دیجیتال به بستری نو برای انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی تبدیل شدهاند، اظهار کرد: شما پیشکسوتان و نخبگان این عرصه میتوانید مشاهیر، مفاخر و فرهنگ ایران را با زبان فناوریهای نو به جوانان کشور و حتی مخاطبان جهانی معرفی کنید. بخشی از این مأموریت، فرهنگسازی داخلی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از حضور گسترده شرکتکنندگان در این دوره خبر داد و گفت: در این رویداد ۵۲ شرکتکننده از استان گلستان و ۲۶ نفر از دیگر استانها حضور دارند. جمعی از شرکتکنندگان بهصورت حضوری از استانهای همجوار آمدهاند و گروهی نیز به شکل آنلاین در این رقابت حضور خواهند داشت.
گلچین با اشاره به اینکه این نخستین میزبانی استان گلستان از هکاتون بازیهای جدی است، ادامه داد: امیدواریم میزبان خوبی برای این دوره باشیم و در آینده نیز این رویداد را بهطور مستمر در استان برگزار کنیم. هدف ما تبدیل گلستان به مرکزی جدید برای فعالیتهای مرتبط با بازیهای جدی و حمایت از تیمهای خلاق است.
وی افزود: در این دوره، ۱۲ تیم در رقابتها حضور دارند و امیدواریم آثار ارزشمندی حاصل شود و گامی مهم در مسیر توسعه صنعت بازیسازی در گلستان و کشور برداشته شود.
