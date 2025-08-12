به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (سه شنبه) تفاهمنامهای در چارچوب اصل پنجاهم قانون اساسی توسط بیکزاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران و هادی کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.
اهداف اصلی این تفاهمنامه شامل ارتقای آگاهی عمومی درباره محیط زیست از طریق نمایشگاهها، نهادینهسازی مدیریت سبز در فرآیند برگزاری نمایشگاههای داخلی، کاهش اثرات منفی زیستمحیطی رویدادها، و ایجاد الگوهای پایدار در برگزاری نمایشگاههای سبز است.
در این مراسم کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، با اشاره به بحرانها و چالشهای جدی زیستمحیطی کشور گفت: عبور از این شرایط نیازمند عزم ملی و تغییرات بنیادی است که آغاز آن از آموزش و فرهنگسازی خواهد بود.
وی تأکید کرد: مردم زمانی دغدغه محیطزیستی پیدا میکنند که خود را جزئی از محیط زیست بدانند. تلاش ما این است که با پیشگیری، مانع بروز مشکلات شویم، چرا که پس از وقوع بحرانها، اقدامات اصلاحی دشوار و پرهزینه خواهد بود.
کیا دلیری افزود: ایران از جمله کشورهایی است که تنوع زیستی غنی دارد و حفاظت از آن یک ضرورت ملی است. محیط زیست یک مسئله اجتماعی است و توجه به آن شاخص رشد فرهنگی هر جامعه محسوب میشود. هیچ کشور توسعهیافتهای محیط زیست خود را تخریب نمیکند.
در ادامه مراسم، مدادی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان، از برگزاری نمایشگاه بینالمللی محیط زیست در سطح ملی خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای ارتقای آگاهی و اصالت زیستمحیطی در کشور است. تشکلها و سمنهای محیط زیستی نیز به عنوان بازوی مشورتی، در اجرای تفاهمنامه همکاری خواهند داشت و استانها را برای ارتقای فرهنگ محیط زیست فعال میکنیم.
وی افزود: برند سبز بودن امروز یک اولویت فرهنگی و اجتماعی است. از ظرفیت تشکلها و فعالانی که در نمایشگاه حضور دارند، برای گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست بهره خواهیم برد. همچنین، جایزه ملی محیط زیست با حضور رئیسجمهور در نمایشگاه بینالمللی محیط زیست برگزار خواهد شد.
