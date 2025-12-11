سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانهروز گذشته عملیات برفروبی گستره ۴۵ کیلومتر و همچنین پاکسازی ۱۸۳ نقطه ریزشبرداری در جادههای اصلی و فرعی انجام شده و اکنون تردد در همه جادههای استان برقرار است.
وی ادامه داد: با وجود بارشهای شدید شبانهروز گذشته، عوامل راهداری با حضور مستمر در راهها توانستند مسیرهای جادهای را ایمن و باز نگه دارند.
وی افزود: بر پایه گزارش ادارههای تابعه و دادههای دوربینهای نظارت تصویری مرکز مدیریت راههای ایلام، بارش باران در ۱۳ مسیر از شهرستانهای استان ثبت شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام یادآور شد: در فرآیند ریزشبرداری از سطح جادههای استان، ۱۹۴ نیروی راهدار با بهکارگیری ۱۶۱ دستگاه ادوات و خودرو سنگین و سبک فعالیت داشتند.
وی از شهروندان خواست در هنگام سفرهای بینشهری برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان و کشور با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند.
