  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

نوری: پروژه‌های شهری مربوط به آسیب‌های جنگ، اهمیت صد برابری دارد

نوری: پروژه‌های شهری مربوط به آسیب‌های جنگ، اهمیت صد برابری دارد

شهردار منطقه ۱۳ تهران گفت: بازسازی و بهبود زیرساخت‌ها، به ویژه پروژه‌های مربوط به آسیب‌های جنگ، برای ما اهمیت صد برابری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران در نشست با معاون شهردار تهران با اشاره به اهمیت پروژه‌های اولویت‌دار در توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، اظهار داشت: ما در این منطقه با تشکیل چندین کارگروه تخصصی، به طور مستمر روند پیشرفت پروژه‌ها را با حضور معاونین و مدیران مرتبط بررسی می‌کنیم تا هر هفته وضعیت فیزیکی پروژه‌ها را دقیق رصد کنیم.

وی افزود: بازسازی و بهبود زیرساخت‌ها، به ویژه پروژه‌های مربوط به آسیب‌های جنگ، برای ما اهمیت صد برابری دارد و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا این پروژه‌ها با سرعت و دقت بیشتری به انجام برسند.

شهردار منطقه ۱۳ تهران تصریح کرد: حضور مستمر معاونین و مدیران در جلسات هفتگی نشان از عزم جدی ما برای پیگیری و رفع مشکلات اجرایی است تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

امیر محمد نوری در پایان تاکید کرد: همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و همراهی مردم، کلید موفقیت در تحقق اهداف پروژه‌های منطقه است.

کد خبر 6558540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها