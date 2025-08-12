به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران در نشست با معاون شهردار تهران با اشاره به اهمیت پروژههای اولویتدار در توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، اظهار داشت: ما در این منطقه با تشکیل چندین کارگروه تخصصی، به طور مستمر روند پیشرفت پروژهها را با حضور معاونین و مدیران مرتبط بررسی میکنیم تا هر هفته وضعیت فیزیکی پروژهها را دقیق رصد کنیم.
وی افزود: بازسازی و بهبود زیرساختها، به ویژه پروژههای مربوط به آسیبهای جنگ، برای ما اهمیت صد برابری دارد و تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا این پروژهها با سرعت و دقت بیشتری به انجام برسند.
شهردار منطقه ۱۳ تهران تصریح کرد: حضور مستمر معاونین و مدیران در جلسات هفتگی نشان از عزم جدی ما برای پیگیری و رفع مشکلات اجرایی است تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.
امیر محمد نوری در پایان تاکید کرد: همکاری همهجانبه دستگاهها و همراهی مردم، کلید موفقیت در تحقق اهداف پروژههای منطقه است.
