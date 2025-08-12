به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، گروهی از محققان علوم رایانشی در دانشگاه پنسیلوانیا، روشی نوین برای شنود تماسهای تلفنی از راه دور ابداع کردهاند که از طریق رمزگشایی ارتعاشات نامحسوس منتشرشده از بلندگوی تلفن همراه انجام میشود.
آنها با استفاده از یک رادار خاص با امواج میلیمتری و یک سیستم هوش مصنوعی شناسایی گفتار، ابزاری توسعه دادهاند که میتواند مکالمات را از فاصله سه متری با دقتی حدود ۶۰ درصد ثبت و رونویسی کند. البته این دستاورد نگرانیهایی جدی درباره حریم خصوصی و احتمال سوءاستفاده از چنین فناوریهایی بهوجود آورده است.
این تحقیق بر پایه پروژهای از سال ۲۰۲۲ انجام شده است، پروژهای که در آن پژوهشگران توانستند با روشی مشابه، ۱۰ کلمه از پیشتعریفشده را با دقت ۸۳ درصد تشخیص دهند. پژوهش جدید، این توانایی را به رونویسی پیوسته گفتار گسترش داده است، اگرچه به دلیل پیچیدگی رمزگشایی دادههای راداری، دقت آن کاهش یافته است.
سوریودی باساک، دانشجوی دکترای علوم رایانشی و نویسنده اول این پژوهش، مینویسد: هنگامی که با موبایل صحبت میکنیم، ارتعاشاتی ایجاد میشود که کل دستگاه را به لرزه درمیآورد. اگر بتوانیم این ارتعاشات را با رادارهای دوربرد ثبت کرده و با استفاده از یادگیری ماشینی و سرنخهای متنی، گفتار را درک کنیم، امکان بازسازی کامل مکالمات فراهم میشود. درک این قابلیتها میتواند به افزایش آگاهی از خطرات احتمالی کمک کند.
پژوهشگران برای اندازهگیری ارتعاشات بسیار جزئی ناشی از صحبتکردن، از حسگر رادار موج میلیمتری استفاده کردند؛ حسگری که کاربرد آن را در خودروهای خودران، ردیابهای حرکتی و شبکههای ۵G نیز میتوان دید.
برای تفسیر دادههای پرنویز و بیکیفیت، تیم تحقیقاتی از ابزار هوش مصنوعی منبعباز Whisper بهره گرفتند؛ مدلی که برای شناسایی گفتار طراحی شده است. آنها تنها با بازآموزی یک درصد از پارامترهای این مدل برای دادههای راداری، توانستند بدون نیاز به آموزش کامل مدل از ابتدا، دقت تبدیل گفتار به متن را بهبود بخشند.
در این آزمایش، حسگر رادار در فاصلهای حدود سه متر از تلفن قرار داده شد تا ارتعاشات بسیار ظریف آن را ثبت کند. سپس دادهها به مدل هوش مصنوعی شخصیسازیشده منتقل شد که توانست با دقتی حدود ۶۰ درصد، متن مکالمات را از میان واژگانی با دامنهای تا ۱۰ هزار کلمه استخراج کند.
هرچند این نتایج هنوز ایدهآل نیست، اما پژوهشگران هشدار دادهاند که حتی شناسایی ناقص کلمات کلیدی نیز میتواند پیامدهای امنیتی قابلتوجهی به دنبال داشته باشد.
