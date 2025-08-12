جذب ۲۸۰۰ استعداد برتر در دانشگاه در فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش با اشاره به المپیادهای دانش آموزانی که در سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط جنگی در کشور دانش آموزان ایرانی با حضور در المپیادهای جهانی، رتبه‌های قابل قبولی کسب کردند.

وی ادامه داد: در تمام ۶ المپیاد برگزار شده دانش آموزان ایرانی نسبت به سنوات گذشته، رشد قابل توجهی داشتند. دانش آموزان ایرانی در المپیاد ریاضی ۳ طلا و ۲ نقره کسب کرده و ۷ پله نسبت به مدت مشابه آن صعود کردند.

کاظمی افزود: دانش آموزان ایرانی در المپیاد شیمی با کسب ۴ مدال نقره در رتبه دهم ایستادند و در المپیاد فیزیک نیز دانش آموزان با کسب ۵ نقره، رتبه یازدهم را در بین ۹۵ کشور به دست آوردند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همچنین دانش آموزان ایرانی در المپیاد زیست با کسب ۳ مدال طلا و یک نقره در جایگاه سوم و در المپیاد اقتصاد نیز برای اولین بار دو مدال نقره و دو برنز را کسب کردند و به رتبه هیجدهم رسیدند. در هوش مصنوعی نیز با کسب مدال ۲ نقره و ۲ برنز به کشور بازگشتند.

کاظمی با تأکید بر اینکه در باشگاه دانش پژوهان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اتفاقات خوبی در دست اقدام است، گفت: دانشگاه فرهنگیان برای اولین بار و با هدف حکمرانی و بکارگیری نخبگان در کشور، اقدام به جذب دانشجویان نخبه بدون کنکور کرده است.

کاظمی با اشاره به مهاجرت نخبگان که صرفاً معطوف به یک زیست بوم نیست و دارای ابعاد متفاوتی است، گفت: طبق آمار ۱۵ هزار نفر در مرحله اول در سامانه فرهنگیان ثبت نام کرده که از میان آنها حدود ۶۵۰۰ ثبت نام قطعی کردند و پس از بررسی مدارک ۲۸۰۰ نفر بدون آزمون در این دانشگاه پذیرفته خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: نکته حائز توجه در جذب نخبگان در دانشگاه فرهنگیان تنوع رشته‌ها است؛ بدین صورت که دانشجویان نخبه در رشته‌های مختلف این دانشگاه جذب خواهند شد.