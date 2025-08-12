به گزارش خبرنگار مهر، شکر اله فرخی ظهر سه شنبه در نشست با بهمن رماوندی پژوهشگر برتر دانشگاه عضو هیئتعلمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اهمیت فعالیتهای علمی در حوزه آلایندهها، اظهار داشت: پروفسور رماوندی در زمینه آلایندههای صنایع بهویژه آلایندههای نوظهور، فعالیتهای برجستهای دارند و از روشهای پیشرفتهای که امروزه در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد، برای حذف این آلایندهها بهره میبرند.
وی افزود: از پروفسور رماوندی درخواست شده است تا در پروژههای کلان پژوهشی تعریفشده توسط معاونت، بهویژه در زمینه طب محیطی (Environmental Medicine) و به ویژه بررسی آلایندههای صنعتی منطقه عسلویه، مشارکت داشته باشند.
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با توجه به تمرکز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر و مواجهه بخش بزرگی از مردم با آلایندههای این صنایع، نیاز به اجرای طرحهای مؤثر در این زمینه بیش از پیش احساس میشود.
در راستای شناسایی و حمایت از پژوهشگران برتر و توانمند دانشگاه، نشست صمیمانهای با حضور پروفسور بهمن رماوندی عضو هیئتعلمی دانشکده بهداشت و سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر برگزار شد.
دکتر رماوندی در این نشست، برای همکاری در طراحی و اجرای پروژههای بزرگ پژوهشی پیرامون تأثیر آلایندههای صنعتی بر سلامت ساکنین مناطق همجوار صنایع اعلام آمادگی کرد.
همچنین مقرر شد مطالعاتی در زمینه شناسایی منابع و اثرات آلایندهها و راهکارهای حذف آنها با بهرهگیری از روشهای نوین انجام شود.
