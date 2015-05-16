۲۰ استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جشن تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: همه اساتید باید به علم روز و آخرین تکنولوژیهای آموزشی در حوزه آموزش علوم پزشکی مجهز شوند.
افشین استوار بیان کرد: علوم پزشکی به عنوان علمی کاملا تخصصی و مدرن است و روش سنتی آموزش نمی تواند پاسخگوی نیاز های فعلی آموزش در این حوزه باشد.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سالهای اخیر فرصت حضور اساتید در جشنواره شهید مطهری و همایش سالانه آموزش علوم پزشکی را فراهم کرده است و همواره از ارتقای علمی و پژوهشی اساتید و اعضای هیات علمی حمایت می کند.
استوار با اشاره به اهمیت و ظرافت انتخاب استاد برتر، بیان کرد: در انتخاب استاد برتر پنج شاخص کمیت آموزشی، اخلاق عمومی، اخلاق حرفه ای، مسئولیت های اجرایی و انجام فعالیت های پژوهشی مورد سنجش قرار می گیرد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشگی گفت: امسال برای اولین بار انتخاب استاد نمونه از نگاه دانشجویان نیز در دو بخش علمی و اخلاق حرفه ای صورت گرفت و خوشحالیم که فرصتی فراهم شد تا دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیز در انتخاب استاد نمونه سهیم باشند.
در انتهای این مراسم از اساتید برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال ۹۳ در چهار بخش تقدیر به عمل آمد.
بخش نخست، متخصصان منتخب
۱. دکتر محمد رضا روان بد
۲. دکتر احمد عرب
۳. دکتر سعید کشمیری
بخش دوم، ارتقا مرتبه علمی دانشیاری به استادی
۱. دکتر کتایون وحدت
۲. دکتر مجید اسدی
ارتقا مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری
۱. دکتر گیسو حاتمی
۲. دکتر رحیم طهماسبی
۳. دکتر آزیتا نوروزی
بخش سوم، اساتید منتخب علمی
۱. دانشکده بهداشت: دکتر بهمن رماوندی
۲. دانشکده پرستاری و مامایی: دکتر مریم روانی پور
۳. دانشکده پزشکی، علوم بالینی: دکترعبدالرسول انوری پور، دکتر شکرالله فرخی، دکتر الهام رحمانی
۴. دانشکده پزشکی، علوم پایه: دکتر علی اکبر خنسیر
۵. دانشکده پیراپزشکی: دکتر علی حمیدی
۶. دانشکده دندانپزشکی: دکتر سمیه حیدری
بخش چهارم، انتخاب از نگاه دانشجو
۱. دانشکده بهداشت: مهندس معصومه روانی پور
۲. دانشکده پرستاری و مامایی: فرخنده مهبدی
۳. دانشکده پزشکی، علوم بالینی: پروفسور ایرج نبی پور، دکتر محمد زکی عباسی
۴. دانشکده پزشکی، علوم پایه: دکتر صمد اکبر زاده
۵. دانشکده پیراپزشکی: مهستی گنجو
۶. دانشکده دندانپزشکی: دکتر نجمه زرنقاش
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