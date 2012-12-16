به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حیدری در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: ما هنوز نتوانستهایم جایگاه واقعی پژوهش که محصولمحور باشد و همه مردم از آن بهره ببرند را بازیابیم و از تمام توان و ظرفیتهای پژوهشگران استفاده کافی ببریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: باید به دنبال منابع دیگر غیر از منابع دولتی برای تحقیقات و پژوهش دانشگاه باشیم و از بخشهای مختلف دیگر نیز بهره ببریم.
حیدری با اشاره به برنامههای پژوهش در سطح کشور گفت: هر روز شاهد تحول برنامههای بنیادین در کشورمان هستیم و نقش پژوهشگران و اساتید در توسعه این برنامهها و در توسعه جایگاه تحقیق و پژوهش استان بسیار برجسته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: استان بوشهر با داشتن ظرفیتهای بسیار و سرمایههای زیاد از جمله داشتن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هنوز از توسعهای پایدار برخوردار نیست و این نقیصه تنها با همت پژوهشگران و استادان پرتلاش استان برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وجود مرگ و میر مادران و کودکان، شیوع سرطانها و بیماریهای قلبی و عروقی در استان نشان از عدم توسعه یافتگی است و این عقبماندگی با وجود جمعیت کم و مساحت اندک استان در خور شأن مردم نیست.
دکتر حیدری افزود: خوشبختانه با ادغام روابط بینالملل در روابط عمومی دانشگاه و با مدیریت جدید روابط عمومی و بینالملل زمینههای همکاری با دانشگاههای داخل و خارج از کشور فراهم شده و همه ارتباطات بینالمللی در زمینه برگزاری همایشهای علمی و دعوت از اساتید خارج از کشور باید از این طریق صورت گیرد.
مردم از نتایج پژوهشهای کاربردی در دانشگاهها بهرهمند شوند
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: هماکنون در کشورمان شاهد تولید علم در عرصههای مختلف هستیم و پژوهشگران توانمندی در سطح کشور وجود دارند و در این زمینه از رشد خوبی برخورداریم اما هنوز تا شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم.
دکتر افشین استوار افزود: انجام پژوهشهای کاربردی و محصولمحور برای پیوند دانشگاه و صنعت ضروری است و این امید میرود که همه مردم از نتایج پژوهشهای کاربردی در دانشگاهها بهرهمند شوند.
وی با اشاره به برنامههای استراتژیک معاون پژوهشی دانشگاه گفت: اشتراک پایگاههای اطلاعاتی مجلات و کتابهای تمام متن، گسترش مرکز تحقیقاتی پزشکی هستهای خلیج فارس، توسعه مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس، توسعه مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس، افزایش تعداد مراکز تحقیقات مصوب دانشگاه، راهاندازی کتابخانه مرکزی، حمایت از طرحهای تحقیقاتی دانشجویان و حمایت از پروژههای تحقیقاتی در زمینه فرهنگ اسلامی و چاپ و نشر کتب تألیفی دانشگاه از جمله این برنامههاست.
استوار همچنین توسعه مراکز تحقیقاتی، توسعه تحقیقات بالینی، توسعه تحقیقات کاربردی و محصولمحور و ظرفیتسازی و توانمندسازی پژوهشگران را از جمله برنامههای استراتژیک آتی دانشگاه برشمرد.
ضرورت توجه ویژه به نخبگان علمی و استقرار و ثبات آنها
رئیس مرکز پژوهشهای سلامت خلیج فارس نیز گفت: توجه به دانشمندان و نخبگان علمی و استقرار و ثبات آنان توأم با رعایت شأنیت و معیشت آنان در جامعه از ضروریات توجه به جایگاه پژوهش و تحقیق در کشور است.
دکتر ایرج نبیپور افزود: علم در مفهوم مدیریت یک فرآیند است که نتیجه آن دانش و معرفت علمی است و مشارکت در این فرآیند امری است پیچیده و آشنایی ما نسبت به آن بسیار کوتاه است.
وی بیان داشت: برداشت غلط از علم در دانشگاههای علوم پزشکی، مفهومی استاتیک از علم طب را به دانشجویان میآموزد در حالی که علم پزشکی یک فرآیند داینامیک و حل مسأله است و در مکتب زکریای رازی شاگردان و دانشجویان حق دارند سؤال کنند و علم را با دلیل و برهان قبول کنند.
دکتر نبیپور افزود: ما احتیاج به یک نهضت علمی برای ایجاد نظم آموزش خلاق و پژوهش مرتبط با نیازهای جامعه داریم و کارها را به صورت تیمی انجام دهیم و در این نهضت علمی، دانشجویان و جوانان نقش محوری دارند.
معرفی پژوهشگران برتر دانشگاه
در پایان این نشست پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معرفی و از آنان تجلیل شد.
در بخش هیأت علمی دکتر سینا دوبرادران از دانشکده بهداشت، دکتر الهام رحمانی از دانشکده پزشکی در بخش بالینی، دکتر صمد اکبرزاده پژوهشگر دانشکده پزشکی در علوم پایه، دکتر مسعود بحرینی از دانشکده پرستاری و مامایی و در بخش غیر هیأت علمی معصومه محمدپور کارشناس پژوهشی، حکیمه آبرخت کارشناس مرکز توسعه بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس، غلامحسین محبی کارشناس معاونت غذا و دارو و در بخش دانشجویی نیز دکتر حسامالدین منشی دانشجوی پزشکی و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی معرفی شدند.
همچنین در راستای تحقق برنامه معاونت پژوهشی دانشگاه و فراهم آوردن شرایط مناسب برای اعضای هیأت علمی در پرداختن به فعالیتهای پژوهشی و ایجاد انگیزه لازم در بین آنان به آقایان دکتر مجید اسدی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و رییس مرکز تحقیقات پزشکی هستهای و دکتر سینا دوبرادران عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت به دلیل نقش مؤثر و سازنده در روند تولید علم و تأثیر ارزشیابی فعالیت سالانه پژوهشی به هرکدام مبالغی اهدا شد.
نظر شما