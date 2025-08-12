پیکر شهید اسماعیل پاشایی پس از یک ماه شناسایی شد

محمدرضا باباحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی هشتمین شهید این شهر در جریان جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

باباحسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: پیکر مطهر پاسدار شهید «اسماعیل پاشایی» پس از گذشت حدود یک ماه، با انجام آزمایش DNA شناسایی شد.

وی ادامه داد: این شهید والامقام از نیروهای شجاع سازمان بسیج مستضعفین بود که دوم تیرماه سال جاری در بمباران ستاد این سازمان به فیض شهادت نائل آمد.

باباحسینی با اشاره به وداع خانواده شهید با پیکر وی در معراج شهدای بهشت زهرا (س) افزود: شهید پاشایی متولد پنجم بهمن ۱۳۶۸ بود و سه فرزند به نام‌های آوینا ۱۱ ساله، رَستا ۵ ساله و امیرعلی دوماهه از او به یادگار مانده است.

شهردار نسیم‌شهر تصریح کرد: شهادت این پاسدار غیور، برگ زرینی در افتخارات این شهر و الگویی درخشان برای نسل‌های آینده خواهد بود.

وی در پایان با تسلیت به خانواده این شهید تأکید کرد: مردم نسیم‌شهر همواره در صف نخست ایثار و مقاومت قرار داشته‌اند و یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه برای همیشه در تاریخ این دیار ماندگار خواهد ماند.