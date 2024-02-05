سرهنگ پاسدار صمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر شهادت یکی از مدافعان حرم آل الله «سید علی حسینی اظهار کرد: شهید سید علی حسینی فرمانده یگان تک تیر اندازان تیپ حضرت ابوالعباس لشکر فاطمیون، بامداد شنبه ۱۴ بهمن ماه در استان «دیرالزور» در حملات هوایی جنایتکاران آمریکای به شهادت رسید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهارستان افزود: مراسم وداع و تشییع پیکر پاک این شهید بزرگوار فردا سه شنبه رأس ساعت ۱۵ از میدان هفت تیر نسیم‌شهر به سمت امامزاده حسن (ع) اسماعیل آباد با حضور اقشار مردم برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش ظهر دوشنبه تعدادی از مسؤولان و پاسداران نسیم شهر به دیدار خانواده شهید سید علی حسینی رفتند و شهادت این شهید والامقام را تبریک و تسلیت گفتند.