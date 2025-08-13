  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۰

درگیری و تیراندازی در فرودگاه سیدنی استرالیا

درگیری و تیراندازی در فرودگاه سیدنی استرالیا

وقوع درگیری در ترمینال‌ پروازهای داخلی فرودگاه سیدنی استرالیا، به تیراندازی پلیس منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در پی وقوع درگیری در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه سیدنی، پلیس مجبور به تیراندازی و یک نفر نیز بازداشت شد.

پلیس فدرال استرالیا تایید کرده است که فرد مذکور هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

به گفته پلیس، این حادثه هیچ مصدومی یا قربانی نداشته و خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

سخنگوی فرودگاه سیدنی پیش‌تر تایید کرد که یک درگیری در فرودگاه شهر «مسکوت» در حومه سیدنی ایجاد شده است.

طبق گزارش‌ها، این حادثه به قرنطینه بخشی از ترمینال «تی ۲» فرودگاه منجر و اندکی بعد لغو شد.

کد خبر 6559076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها