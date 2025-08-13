درگیری و تیراندازی در فرودگاه سیدنی استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در پی وقوع درگیری در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه سیدنی، پلیس مجبور به تیراندازی و یک نفر نیز بازداشت شد.

پلیس فدرال استرالیا تایید کرده است که فرد مذکور هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

به گفته پلیس، این حادثه هیچ مصدومی یا قربانی نداشته و خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

سخنگوی فرودگاه سیدنی پیش‌تر تایید کرد که یک درگیری در فرودگاه شهر «مسکوت» در حومه سیدنی ایجاد شده است.

طبق گزارش‌ها، این حادثه به قرنطینه بخشی از ترمینال «تی ۲» فرودگاه منجر و اندکی بعد لغو شد.