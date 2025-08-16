سرقت ۲ میلیون دلاری جواهرات در آمریکا در ۹۰ ثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس آمریکا دیروز جمعه اعلام کرد که ۴ سارق در منطقه غرب سیاتل یک سرقت جسورانه را در یک جواهرفروشی انجام دادند.

بر اساس این گزارش، سارقان در کمتر از ۹۰ ثانیه، جواهراتی به ارزش تقریبی ۲ میلیون دلار را به سرقت بردند.

پلیس در بیانیه‌ای توضیح داد که سارقان نقابدار با استفاده از چکش، درب شیشه‌ای جلوی مغازه را شکستند و سپس به سمت ۶ ویترین هجوم بردند و به سرعت آنها را غارت کردند.

تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که یکی از مظنونین کارکنان را با اسپری و شوکر تهدید می‌کند و دیگر سارقان مشغول جمع‌آوری جواهرات و ساعت‌ها از ویترین‌ها می‌شوند.

بنا بر گزارش پلیس، یک ویترین شامل ساعت‌های رولکس به ارزش ۷۵۰ هزار دلار، علاوه بر یک گردنبند زمرد به ارزش بیش از ۱۲۵ هزار دلار، و همچنین قطعات الماس و طلا از جمله اشیا سرقت شده بوده است.

«جاش مناش»، معاون رئیس این فروشگاه خانوادگی، گفت: ما به عنوان کارمندان شوکه شده‌ایم و برای مدتی فروشگاه را تعطیل خواهیم کرد.

مناش افزود که کارگران تمیز کردن شیشه‌های شکسته را به پایان رسانده‌اند و در حال برآورد خسارات هستند.

پلیس گفت که به گزارش سرقت پاسخ داده است، اما مظنونین قبلاً با خودرو فرار کرده بودند و در عملیات جستجو در منطقه دستگیر نشدند.

پلیس سیاتل در حال حاضر مشغول جمع‌آوری شواهد و تجزیه و تحلیل فیلم‌ها است و از شاهدان احتمالی خواسته است اطلاعاتی را ارائه دهند که ممکن است به شناسایی عاملان کمک کند.