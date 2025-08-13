  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

طراحی دوره بازاریابی گردشگری ایران با تمرکز بر جذب گردشگران چینی

مدیرکل بازاریابی گردشگری خارجی گفت: با همکاری UN Tourism برنامه آموزشی مختص ایران با عنوان دوره بازاریابی گردشگری با تمرکز بر جذب گردشگران چینی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، مسلم شجاعی با بیان این خبر گفت: با توجه به اهمیت علم بازاریابی و روندهای در حال تغییر آن، از یک سال پیش، دوره اختصاصی بازاریابی گردشگری از سازمان جهانی گردشگری ملل متحد(UN Tourism) درخواست شد.

وی بیان کرد: سیاست اصلی این دوره یادگیری و ارتقا دانش بخش‌های خصوصی و دولتی به شمار می‌آید و طی نشست‌های مختلف طراحی دوره برای نفوذ به بازار چین با مشارکت دانشگاه‌های چینی تعریف شده است.

شجاعی افزود: بر این اساس نزدیک به ۵۰ نماینده از تشکل‌های خصوصی، فعالان گردشگری، همکاران ستادی و استانی از جمله اصفهان، تهران، فارس، کرمان، خوزستان، گیلان، گلستان، کرمانشاه و … که بازار هدف آنها کشور چین است، معرفی شدند تا در این دوره شرکت کنند و از سرفصل‌های آموزشی به‌روز در این زمینه برخوردار شوند.

شجاعی ادامه داد: در دوره آموزشی بازاریابی گردشگری با تمرکز بر جذب گردشگران چینی تاکنون موضوعاتی شامل انواع روش‌های بازاریابی، ابزارهای معرفی محصولات گردشگری، پیشنهاد روش‌های نوین و فناورانه معرفی گردشگری ایران، شناخت نیازها، علایق و سلایق گردشگران چینی، بررسی اقدامات سایر کشورها در بازار چین و غیره مطرح شد.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی افزود: معاونت گردشگری به عنوان یکی از نهادهای فعال در حوزه گردشگری ایران بر اهمیت ویژه بازار چین در چشم‌انداز توسعه گردشگری بین‌المللی کشور کاملاً واقف است و در سال‌های اخیر، تلاش‌های هدفمند برای ورود به این بازار بزرگ و با ظرفیت صورت گرفته اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اقدامات انجام شده و نتایج مورد انتظار وجود دارد.

شجاعی ادامه داد: هدف ما از حضور در این دوره آموزشی، بهره‌گیری از تخصص دانشگاه شاندونگ برای ارتقای شناخت کارشناسان دولتی و فعالان بخش خصوصی گردشگری ایران از بازار چین و تدوین راهبردهای هوشمندانه‌تر و اثربخش‌تر در حوزه بازاریابی گردشگری چین محور است.

وی تصریح کرد: ما بر این باوریم که طراحی برنامه‌های منطبق با ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و رفتاری گردشگران چینی، شرط لازم برای موفقیت در این بازار است.

شجاعی با اشاره به اینکه بازار گردشگری چین در دو دهه اخیر به بزرگترین و با اهمیت‌ترین بازار گردشگرفرست دنیا تبدیل شده است، گفت: طبق گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری، کشور چین از نظر تعداد گردشگران خروجی و میزان هزینه‌کرد در رتبه‌های اول جهانی قرار دارد و رشد طبقه متوسط، افزایش درآمد سرانه، زیرساخت‌های دیجیتال و سیاست‌های تسهیل سفر از سوی دولت چین زمینه‌ساز رشد چشمگیر این بازار شده است.

وی مطرح کرد: بازار چین برای کشورمان نه تنها از نظر کمی و نوع تقاضای سفر اهمیت ویژه‌ای دارد بلکه در بخش‌های فرهنگی، تاریخی، تجاری و طبیعت‌گردی می‌تواند به عنوان یک بازار هدف راهبردی در نظر گرفته شود.

