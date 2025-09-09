حضور ایران در نمایشگاه گردشگری گوانگجو ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مسلم شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت با بیان این خبر گفت: نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری از مهم‌ترین ابزارهای بازاریابی در این صنعت به شمار می‌روند و علاوه بر معرفی مستقیم ظرفیت‌ها به فعالان و گردشگران خارجی، زمینه‌ساز ایجاد بستری برای مذاکره، شبکه‌سازی و ایجاد همکاری‌های پایدار میان بخش‌های دولتی و خصوصی هستند.

وی با بیان اینکه جذب حداکثری گردشگر چینی جزو اهداف تعیین شده در راستای توسعه گردشگری کشور است، افزود: با توجه به اینکه حضور هدفمند در چنین نمایشگاه‌هایی یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود، به همین منظور جمهوری اسلامی ایران با محوریت معاونت گردشگری و همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری گوانگجو (CITIE ۲۰۲۵) از تاریخ ۲۱ الی ۲۳ شهریورماه سال جاری حضور خواهد یافت.

شجاعی ادامه داد: نمایشگاه گردشگری گوانجو به عنوان یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های گردشگری شرق آسیا در استان گوانگ‌دونگ برگزار می‌شود. استانی که به دلیل جایگاه اقتصادی و جمعیتی خود، یکی از قطب‌های اصلی گردشگرفرست چین و دروازه راهبردی برای دسترسی به بازار بزرگ جنوب چین محسوب می‌شود.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به اینکه پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که همزمان بازاریابی گردشگری و معرفی فرهنگی را پوشش دهد، گفت: نشست‌های تخصصی جامعه تورگردانان ایران با همتایان چینی، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو و نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی چین، برگزاری کارگاه‌های ایران‌شناسی، برپایی کارگاه تولیدات صنایع‌دستی و معرفی سوغات ایرانی، نمایش لباس اقوام ایران با همکاری دانشجویان ایرانی مقیم چین، پخش فیلم‌های معرفی جاذبه‌های ایران به زبان چینی و توزیع اقلام تبلیغاتی بخشی از برنامه‌های تدارک دیده شده در این رویداد است.

شجاعی خاطرنشان کرد: همچنین برای اثرگذاری بیشتر، از بلاگرها و رسانه‌های مطرح چین برای بازدید و پوشش خبری پاویون ایران دعوت به عمل آمده است. این اقدامات در کنار هم فرصتی کم‌نظیر برای تثبیت برند گردشگری ایران در میان مخاطبان چینی فراهم می‌سازد.