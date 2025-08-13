سید محمد موجانی، رئیس فعالیتهای قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی اربعین، در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسات مشترک با مسئولان آستان مقدس علوی در نجف اشرف خبر داد و اظهار کرد: برنامهریزیهای دقیقی برای توسعه همکاریهای قرآنی دو کشور در ایام اربعین و مناسبتهای مذهبی انجام شده است.
برگزاری جلسات مشترک با آستان علوی
موجانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته فعالیتهای قرآنی اربعین در جلساتی با حضور حسین نخلی، مشاور تولیت آستان علوی، و مسئولان دارالقرآن امیرالمومنین (ع)، راهبردهای مشترک ایران و عراق در حوزههای آموزشی، تبلیغی و ترویجی قرآن کریم را بررسی کردند.
نشستهای راهبردی در حرم امیرالمؤمنین (ع)
موجانی با اشاره به سفر اخیر هیأت قرآنی ایران به نجف اشرف، تشریح کرد: در جلسهای با حضور حسین نخلی، مشاور تولیت آستان مقدس علوی و مسئولان دارالقرآن امیرالمؤمنین (ع)، محورهای اصلی همکاریهای مشترک مورد بحث قرار گرفت. این نشست که با همراهی دکتر علی صالحی متین، معاون آموزشی پژوهشی شورای عالی قرآن و استاد حیدر کسمایی از پیشکسوتان قرآنی کشور برگزار شد، نقطه عطفی در روابط قرآنی دو کشور محسوب میشود.
وی افزود: «در این جلسات سهجانبه، بر ضرورت تدوین سند راهبردی مشترک در حوزههای آموزش، تبلیغ و ترویج قرآن کریم تأکید شد. این سند که به عنوان نقشه راه فعالیتهای قرآنی دو کشور در نظر گرفته شده است، شامل محورهای تخصصی سیاستگذاری مشترک در برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم؛ استانداردسازی روشهای آموزشی و پژوهشی در مؤسسات قرآنی؛ توسعه برنامههای تبلیغی-ترویجی با محوریت مفاهیم قرآن کریم» بوده است.
اربعین؛ نماد وحدت قرآنی امت اسلامی
مسئول کمیته فعالیتهای قرآنی اربعین با تأکید بر جایگاه بیبدیل برنامههای قرآنی در پیادهروی اربعین، اظهار داشت: «طی دهه گذشته، فعالیتهای قرآنی به بخش جداییناپذیر حرکت عظیم اربعین تبدیل شدهاند. امسال با برنامهریزیهای انجام شده، شاهد کیفیت بیسابقه ای در اجرای برنامههای قرآنی خواهیم بود که مهمترین آنها برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته ایران و عراق در مسیرهای پیادهروی؛ اجرای نمایشگاههای تخصصی قرآن کریم با محوریت آثار هنری و پژوهشی؛ تشکیل کارگاههای آموزشی تفسیر و مفاهیم قرآن برای زائران» بوده است.
ظرفیتسازی برای تعاملات دائم قرآنی
موجانی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در جلسات، خاطرنشان کرد: حسین نخلی مشاور تولیت آستان علوی بر استفاده حداکثری از تجربیات مؤسسات قرآنی ایران تأکید ویژهای داشتند. در این راستا مقرر شد تا دورههای تربیت مدرس قرآن با همکاری اساتید ایرانی در عراق برگزار شود. همچنین ایجاد پژوهشکدههای مشترک قرآنی برای تولید محتواهای علمی-ترویجی ایجاد شده و تبادل قاریان و حافظان برجسته در مناسبتهای مذهبی دو کشور تسهیل شود
آیندهنگاری همکاریهای قرآنی
وی در پایان با بیان چشمانداز پیشرو گفت: بر اساس توافقات انجام شده، اولین نشست تخصصی کارگروههای مشترک ایران و عراق در ماه ذیالحجه برگزار خواهد شد. این نشست که با حضور مسئولان عالیرتبه دو کشور برگزار میشود، به تصویب نهایی برنامههای مشترک قرآنی برای ایام اربعین و دیگر مناسبتهای مذهبی خواهد پرداخت.
موجانی در خاتمه تأکید کرد: «همکاریهای قرآنی ایران و عراق به ایام اربعین محدود نخواهد شد و برنامهریزی برای تأسیس مجتمعهای فرهنگی-قرآنی مشترک در دستور کار قرار دارد. این طرح که با حمایت آستانهای مقدس دو کشور اجرا خواهد شد، میتواند تحولی اساسی در تعاملات فرهنگی جهان اسلام ایجاد کند.
