به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدموجانی، دبیر کارگروه قرآن کمیته فرهنگی اموزشی ستاد اربعین گفت: امسال با هماهنگی‌هایی که با ستاد مرکزی اربعین و به خصوص کمیته فرهنگی آموزشی این ستاد انجام شده،کار گروه قرآنی این کمیته با محوریت اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور فعال شده است.

موجانی با اشاره به اینکه تاکنون جلسات متعددی در راستای سیاست گذاری برنامه‌های قرآنی اربعین سال جاری، با حضور اعضای کمیته فرهنگی برگزار شده، تصریح کرد: پیشنهادات متعددی در قالب طرح و برنامه به ستاد اربعین ارائه شده و به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به بخشی از برنامه‌های مصوب کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین، اظهارکرد: طرح سراسری «حفظ سوره مبارکه واقعه» با توجه به تعاملات اتحادیه با شبکه قرآن در اجرای طرح بشارت ۱۴۵۱، برگزاری بزرگترین جمع‌خوانی سوره مبارکه واقعه، هر شب بعد از نماز مغرب و عشا در موکب‌های سراسر مسیر، این در حالی است که سال گذشته بزگترین جمع خوانی بشری قرآن کریم را در روز ۱۷ صفر در مسیر پیاده روی اربعین شاهد بودیم و برگزاری ۱۴۵۱ کرسی‌های تلاوت و محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان، حافظان و گروه‌های تواشیح و همخوانی کشور که بخش اعظمی از فعالیت‌های قرآنی این ایام را پوشش می‌دهد، از جمله طرح‌های مصوب این کمیته جهت اجرا در موسم اربعین حسینی است.

موجانی افزود: با توجه به تجربه شیرین سال گذشته در برگزاری محافل قرآنی و پیشنهادات مختلف اساتید حاضر در «کاراون نور» برگزاری ۱۴۵۱ محفل قرآنی متناسب با طرح قرانی ۱۴۵۱ در مسیر پیاده روی اربعین حسینی را پیش بینی کردیم که البته برگزاری این محافل و انجام این حجم از فعالیت‌های قرآنی منوط به تأمین مکان برگزاری است که تاکنون توافقات مناسبی در این زمینه با ستاد اربعین صورت گرفته است.

وی همچنین از فراخوان ثبت نام قاریان، اساتید و گروه‌های تواشیح علاقه مند به حضور افتخاری در مراسم اربعین خبر داد و گفت: از ابتدای محرم الحرام سامانه پیامکی ثبت نام علاقه مندان به حضور افتخاری در مراسم اربعین حسینی، فعال شده و قاریان و حافظان و فعالان قرآنی علاقه مند می‌توانند از طریق ارسال مشخصات در این فراخوان ثبت نام کنند.

وی افزود: اسامی کاروان نور جمهوی اسلامی اعزامی به کربلای معلی، دهه سوم محرم و پس از بررسی نتایج ثبت نام در فراخوان یاد شده، اعلام خواهد شد.

دبیر کارگروه قرآن کمیته فرهنگی اموزشی ستاد اربعین همچنین اظهار کرد: کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین با همکاری مرکز طبع و نشر قرآن کریم، معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و آستان قدس رضوی با تأمین ۵۰۰۰ جلد قرآن کریم، نیاز خیمه‌های قرآنی و موکب‌هایی که اعلام نیاز می‌کنند، را رفع خواهد کرد.

وی ارائه خدمات قرآنی در قالب مشاوره قرآنی را از دیگر برنامه‌های قرآنی موسم اربعین دانست و گفت: غرفه کودک، پاسخ به شبهات، بیان احکام و تصحیح قرائت نماز نیز از جمله این برنامه‌هاست که در این راستا کارشناسان مذهبی به کربلا و نجف اعزام می‌شوند.

موجانی خاطر نشان کرد: همچنین طرح ختم قرآن کریم با چاپ بروشورهای تک برگی که به صورت تک برگی چاپ شده و در اختیار زائرین قرار می‌گیرد، برپایی و اجرای برنامه در ۲۰ خیمه قرآنی ثابت در سراسر مسیر، برگزاری دوره آموزشی با محوریت آموزش مسئولین خیام قرآنی ایرانی (ویژه ۵۰ نفر از مسئولین مواکب قرآنی)، اعزام کاروان قرآنی ۵۰۰ نفره ویژه جامعه قرآنی کشور، برپایی همایش مقالات علمی پژوهشی نیز از جمله مهمترین برنامه‌های کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی می‌باشند.

موجانی در پایان تصریح کرد: با توجه به برگزاری همایش مقالات علمی، پژوهشی، فرهنگی اربعین حسینی از سوی کارگروه قرآن کیمته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین، موضوعاتی ارائه شده تا فعالین، نخبگان و غلاقه مندان بتوانند در بخش علمی، پژوهشی اربعین نیز حضور داشته باشند.

شایان ذکر است، جزئیات دو فراخوان یاد شده، الف) ثبت نام از قاریان، حافظان و گروه‌های تواشیح علاقه مند به حضور افتخاری در مراسم اربعین و ب) فراخوان مقالات علمی، پژوهشی، فرهنگی اربعین، متعاقباً اعلام می‌گردد.