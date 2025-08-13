برچیده شدن ۱۷۰ مدرسه کانکسی در لرستان تا ۱۵ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، یونس بهاروند امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، اظهار داشت: این طرح با مشارکت مردم، نوسازی مدارسی، وزارت آموزش و پرورش و… اجرا می‌شود.

تاکید رئیس جمهور بر برچیدن مدارس کانکسی و سنگی

وی عنوان کرد: این طرح شامل بخش‌های مختلف برچیدن مدارس کانکسی، مدارس سنگی، مدارس تخریبی، مدارس با تراکم بالای ۳۵ نفر و… در طول دوره برنامه هفتم توسعه است.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر اجرای این طرح، گفت: ما تلاش کرده ایم که از این فرصت در استان استفاده کنیم.

بهاروند، افزود: این طرح یک ستاد دارد که استاندار رئیس ستاد بوده و در شهرستان‌ها نیز فرماندار رئیس است.

وی با اشاره به اینکه نقش مؤثر خیرین در مدرسه سازی، افزود: در قالب طرح یاد شده، غیر از بحث خیرین، تاکید رئیس جمهور بر لزوم ورود مراکز تولیدی، کارخانه‌ها، شخصیت‌های حقوقی و… برای مشارکت تاکید شده است.

وجود ۱۷۰ مدرسه کانکسی در روستاهای لرستان

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، گفت: رئیس جمهور تاکید کرده اند که حداقل ۲۵ درصد از بحث مسئولیت اجتماعی اجرای این طرح صرف آموزش و پرورش و ساخت فضاهای آموزشی شود.

بهاروند در ادامه سخنان خود با اشاره به این در این راستا یک نظام نامه و نظام مسائل برای فضاهای آموزشی دیده شده تا در طول پنج سال اقدامات لازم صورت گیرد، گفت: مقرر شده که در سال اول یان طرح بحث برچیده شدن مدارس سنگی و کانکسی در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سال‌های بعد مدارس تخریبی، با تراکم بالا و… در دستور کار قرار می‌گیرند.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با اشاره به برچیده شدن مدارس کانکسی در روستاها با تعداد دانش آموز بالای ۱۰ نفر در دستور کار است، عنوان کرد: در لرستان ۱۷۰ مورد مدارس کانکسی در روستاها داشتیم که موفق شده ایم برای همه آنها پروژه در نظر بگیریم و الان پروژه‌های آنها در حال اجرا هستند و پیشرفت بالای ۹۰ درصد به طور میانگین دارند.

هر روستا یک مدرسه هوشمند

بهاروند، افزود: ما مصمم هستیم که تا ۱۵ شهریور ماه تمام ۱۷۰ مدرسه کانکسی در روستاها برچیده شوند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۲۰ مورد آماده است و ۵۰ مورد دیگر بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تا یک ماه آینده آماده می‌شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، تاکید کرد: تلاش شده که در هر روستا یک مدرسه هوشمند داشته باشیم.