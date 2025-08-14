هوای مطبوع باشماق خستگی زوار را برد؛ گذرگاهی که با عشق انتخاب می شود

خبر گزاری مهر- گروه استان‌ها؛ هر سال با پایان مراسم باشکوه پیاده‌روی اربعین جاده‌های منتهی به مرزهای کشور شاهد بازگشت کاروان‌های عاشقان حسینی است و مرز باشماق مریوان به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ورود زائران به کشور امسال نیز با استقبال گسترده مواجه شد و خنکای نسیم کوهستانی نبود ازدحام و تسهیل روند تردد این مرز را به انتخاب اول بسیاری از زائران کردستانی و دیگر استان‌ها تبدیل کرده است

موکب‌های مستقر در شهرستان بیجار از نخستین ساعات صبح تا نیمه‌شب با سفره‌های مهربانی خود به استقبال کاروان‌های بازگشتی می‌روند و با توزیع چای تازه‌دم غذای گرم میوه ایستگاه‌های سلامت مشاوره و حتی فضای استراحت فرصتی فراهم می‌کنند تا زائران قبل از رسیدن به خانه کمی آرام بگیرند و خستگی راه را به فراموشی بسپارند.

تردد آرام و بی‌دردسر از مرز باشماق

زیبا عباسی زائر تهرانی مسیر بازگشت خود را بسیار متفاوت از سال‌های قبل توصیف کرد و گفت: روند عبور از مرز باشماق بدون معطلی و ازدحام انجام شد و هوا خنک و مطبوع بود که این موضوع خستگی را به شدت کاهش داد.

وی عنوان کرد: در مسیر برگشت همکاری نیروهای مرزبانی و انتظامی کاملاً محسوس بود و این هماهنگی باعث شد زائران با آرامش بیشتری سفر خود را به پایان برسانند

مهمان‌نوازی بیجاری‌ها بخشی از خاطره سفر

این شهروند تهرانی تأکید کرد: موکب‌های بیجار بخشی جدانشدنی از خاطرات سفر اربعین او هستند و وقتی پس از ساعت‌ها حرکت به موکب‌ها می‌رسی و یک لیوان چای داغ و غذای تازه آماده در اختیارت می‌گذارند احساس می‌کنی در خانه خودت هستی.

وی ادامه داد: علاوه بر پذیرایی موکب‌ها مکان‌هایی برای استراحت و حتی خدمات پزشکی فراهم کرده‌اند و این کار برای زائرانی که مسیر طولانی پیموده‌اند بسیار ارزشمند است.

امنیت و آرامش در مسیر بازگشت

یکی دیگر از زوار حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عشق به امام حسین مثال مردمی است و کودک و پیر و جوان نمی‌شناسند.

وی گفت: در تمام مسیر مردم خوب کردستان با مهمان نوازی از ما پذیرایی کردند و در مرز باشماق شور و حال خاصی در جریان بود.

این زائر حسینی ادامه داد: دیدن نیروهایی که شبانه‌روز در جاده‌ها مستقر هستند و به خودروها و کاروان‌ها کمک می‌کنند حس اطمینان خاصی ایجاد می‌کند و زائران می‌توانند بدون دغدغه به مقصد برسند.

موکبی که در آن با عشق به زوار خدمت می‌شود

علی زارعی مسئول موکب حضرت ابوالفضل (ع) بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفت سال است که در این مسیر با برپایی موکب به زوار حسینی خدمت می‌کنیم.

وی افزود: در این موکب خدمات اسکان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی به زوار ارائه می‌شود و در سه وعده غذایی از زوار پذیرایی به عمل می‌آید.

این خادم حسینی به اهمیت پیاده روی اربعین اشاره کرد و گفت: پیاده‌روی در مسیر کربلا و حضور در میان میلیون‌ها عاشق حسین (ع) باعث می‌شود آدمی نگاه تازه‌ای به دنیا پیدا کند.

زارعی افزود: خستگی جسمی در مقابل آرامش روحی این سفر بسیار ناچیز است و حتی حالا که به خانه بازمی‌گردد آرزو دارد دوباره در این مسیر قدم بگذار. و ما سعی می‌کنیم خادمان خوبی برای زائرین باشیم.

امسال نیز زائران اربعین حسینی با خاطره‌ای خوش از مسیر باشماق بازگشتند و هوای خنک امنیت مسیر روان بودن تردد و خدمات گسترده موکب‌های بیجار باعث شد خستگی راه طولانی کربلا کمتر احساس شود و مهمان‌نوازی مردم بیجار جلوه‌ای دیگر از عشق و ارادت مردمان کردستان به زائران حسینی را به نمایش بگذارد.