به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در جریان بازدید از اردوی تیم ملی تیراندازی گفت: انشاءالله با این همت که دارید اتفاقات خوبی در قزاقستان رقم بخورد. ما در شرایط خاصی در کشور هستیم اما مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تلاش کرد که شرایط خوبی وجود داشته باشد و این اعزام نیز انجام شود.
وی خطاب به ورزشکاران گفت: شما ثمره کار خود را در قزاقستان میبینید و امیدوارم خودتان از عملکردتان راضی باشید. چیزی هم که میخواهیم، این است که همه توان خود را بگذرید؛ فارغ از این مدال به دست بیاید یا نه چون همیشه ممکن است ارائه همه توان و تلاش منجر به مدال نشود.
علینژاد عنوان کرد: تیراندازی با توجه به تنوعی که دارد برای ما مهم است. ما در این رشته در المپیک طلا گرفتهایم و در بازیهای آسیایی هم مدال آورده بودهایم، این نشان میدهد که تیراندازی میتواند جزو مزیتهای نسبی در کشور باشد. بازیهای آسیایی ناگویا خیلی اهمیت دارد و هدف اولیه ما این رویداد است و بعد از آن نیز حضور در المپیک و امیدوارم شاهد حضور و موفقیت شما در ناگویا باشیم.
وی تصریح کرد: تیراندازی رشته جذاب و زیبایی است و در دنیا نیز توجه جدی به آن شده است. رشتههای مختلف رقابت میکنند که یکی دو مدال در المپیک داشته باشند، اما تیراندازی با این حجم از مدال نشان میدهد که دنیا به این رشته توجه میکند. ما نیز در سطحی قرار گرفتهایم که تلاش میکنیم در قهرمانی آسیا مدال بگیریم و رقابت میکنیم که وارد المپیک شویم. حضور محمد بیرانوند در المپیک برایم لذتبخش بود، در واقع اینکه یک جوان ۱۵، ۱۶ ساله میتواند وارد المپیک شود، زمانی یک آرزو برای کاروان ایران بود و این حضور، اسم تراپ و تیراندازی را دوباره در کشورمان بزرگ کرد.
وی تصریح کرد: چیزی که مهم است، تلاش و کوشش شماست و نتیجه قسمت دوم است. شما ممکن است تلاش خود را انجام بدهید و روز مسابقه روز ورزشکار نباشد. ما تلاش شما را میبینیم. همچنین خوشحالم از امکانات آکادمی استفاده میکنید. ما سایرین را از آنجا حذف کرده و گفتهایم که آکادمی المپیک برای قهرمانان است و کسی دیگر نباید در آنجا باشد و بابت این موضوع خیلی هم تحت فشار هستیم. دیگرانی میآمدند و در آنجا تمرین میکردند که خیلی ربطی به ورزش قهرمانی نداشتند. من این فشار را تحمل میکنم و میگویم که آنجا باید فقط برای تیمهای ملی باشد.
وی در پایان گفت: کمیته المپیک را کنار خودتان بدانید. حضور قربانی هم برای شما و هم ما نعمت است.
علینژاد سپس از اردوی تیمهای ملی تفنگ و تپانچه بازدید کرد و در جمع آنها گفت: برای من حضور دوباره در اینجا و در جمع تیراندازان لذت بخش بود. ترکیبی از با تجربهها و جوانان را در کنار هم و در تیم ملی میبینیم و این ترکیب جالبی است. رنج سنی در تیراندازی طولانی است و این یک مزیت رشته تیراندازی است. سالها است تفنگ و تپانچه در بازیهای مختلف در سبد کاروان ایران حضور داشته است. تحریمها فشار زیادی به این رشته آورده است و فدراسیون و وزارت ورزش نیز همواره تلاش کرده تا مشکلات کاهش یابد.
وی تاکید کرد: ما در شرایط جنگی قرار داریم و دشمن گمان میکند اراده را میشکند ولی ما اینجا هستیم و داریم تلاش میکنیم. از امکانات آکادمی را استفاده کنید، ما شرایط را برای حضور تیمهای ملی در آکادمی ملی المپیک فراهم کردیم. امیدوارم در قزاقستان اتفاقات خوبی رقم بخورد. تلاش شما برای بنده حکم مدال دارد. در این رشته میلیمترها تأثیر دارد مهم این است در مسیر درست باشیم و در مسیر موفقیت حرکت کنیم.
دبیر کل کمیته ملی المپیک یادآوری کرد: اینکه زنان در این رشته فعال هستند و کفه آنها سنگینتر است اتفاق خوبی است و شاهد برابری جنسیتی در این رشته هستیم. صرف نظر هر اتفاق در مسابقه دور هم جمع میشویم تا درس اخلاق، پشتکار، زندگی و موفقیت بگیریم و انسان بهتری باشیم.
