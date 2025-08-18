  1. ورزش
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۱

تیم تپانچه ایران به مدال برنز آسیا دست پیدا کرد

تیم تپانچه ایران به مدال برنز آسیا دست پیدا کرد

در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا تیم تپانچه ۱۰ متر مردان موفق به کسب مدال برنز شد و یک ملی پوش هم به رقابت فینال صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در نخستین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر آقایان امیر جوهری جو با ثبت امتیاز ۵۸۲ به عنوان نفر سوم راهی فینال شد.

وحید گل‌خندان با ثبت امتیاز ۵۸۰ و با وجود تساوی امتیاز و تساوی ۱۰ مرکز با نفر هشتم، بر اساس قانون شکست تساوی با توجه به امتیاز راند آخر دو تیرانداز، از صعود به فینال باز ماند و نهم شد. جواد فروغی با امتیاز ۵۷۱ در جایگاه سی‌ام ایستاد.

همچنین تیم ایران با ترکیب امیر جوهری خو، وحید گل‌خندان و جواد فروغی با امتیاز ۱۷۳۳ در رده سوم ایستاد و مدال برنز را دست آورد. تیم چین با ۱۷۴۴ امتیاز قهرمان و هند با ۱۷۳۵ امتیاز نایب قهرمان شد.

