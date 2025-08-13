افزایش سقف برداشت از کارت سوخت شخصی در مناطق مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، نعمتالله نجفی با تشریح فرآیند سوخترسانی در ایام اربعین با اشاره به عمده تردد و عملیات سوخترسانی در مناطق ایلام، کرمانشاه، اهواز، آبادان، کردستان و میاندوآب اظهار کرد: سوخترسانی در داخل و خارج از مرزهای کشور و برای ناوگانی که در کشور عراق تردد میکنند، انجام میشود.
وی درباره فرآیند سوخترسانی اربعین داخل مرزهای کشور گفت: به اتوبوسهایی که از استانهای مختلف کشور به منطقه اعزام میشوند، کارت ارائه و در مسیر جایگاههای ویژهای تعریف شده است؛ رانندگان این اتوبوسها با نامهای که در اختیار دارند به جایگاهها مراجعه کرده و سوخت را با نرخی که برای سوخت اربعین در نظر گرفته شده است، دریافت میکنند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه جایگاههای عرضه سیار نفتگاز و بنزین در مرزهای ششگانه تعبیه شدهاند و رانندگان اتوبوسها میتوانند سوخت مورد نیاز را با نرخ لیتری ۳۰۰ تومان دریافت کنند، بیان کرد: ۱۲ خودروی سوخترسان سیار برای سوختگیری در مسیر در نظر گرفته شده است و سقف برداشت از کارتهای سوخت شخصی در مناطق مرزی مانند استانهای ایلام، کرمانشاه و قسمتی از خوزستان برای زوار به ۵۰ لیتر افزایش یافته است تا زوار دچار مشکل نشوند.
استقرار ۳۲ جایگاه و سوخترسان سیار در مرزها
نجفی با تأکید بر اینکه تأمین سوخت مایع برای موکبها مطابق روند هر ساله انجام و سوخت با نرخ یارانهای برای موکبهایی که خارج از مرز هستند تحویل داده میشود، تصریح کرد: پارسال، ۲۰ جایگاه سیار در مناطق مرزی مستقر شد که امسال افزون بر این ۲۰ جایگاه، ۱۲ سوخترسان سیار نیز اضافه شده است.
وی با اشاره به اینکه با وجود همزمان شدن ایام اربعین با سفرهای تابستانی، وضع سوخترسانی مطلوب است، گفت: تمام تلاش ما این است که سوخترسانی در این ایام بدون هیچگونه خللی انجام شود، همچنین بارگیری ناوگانی که به سمت جایگاههای مرزی حرکت میکنند از انبارهای مختلف تسریع شده است و سوختگیری هواپیماها بهصورت روزانه رصد میشود.
