به گزارش خبرنگار مهر، در پی تأکید استاندار کرمانشاه بر نظارت میدانی بر روند خدمات‌رسانی، معاون عمرانی استانداری ظهر یکشنبه با حضور در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، از نزدیک در جریان وضعیت تأمین و توزیع سوخت قرار گرفت.

طهماسب نجفی در حاشیه این بازدید با اشاره به شرایط موجود، اظهار کرد: تأمین پایدار فرآورده‌های نفتی از مهم‌ترین اولویت‌ها در وضعیت کنونی است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفظ این روند انجام شده است.

وی افزود: برای مواجهه با شرایط مختلف، پیش‌بینی‌ها و اقدامات حفاظتی مورد نیاز در نظر گرفته شده و تدابیر لازم برای استمرار خدمات‌رسانی اتخاذ شده است.

در ادامه، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه نیز با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر سوخت، عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده موجب شده روند تأمین سوخت در استان بدون مشکل ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین سوخت مورد نیاز جایگاه‌ها، سوخت دوم واحدهای صنعتی و خدماتی نیز به‌صورت مستمر در حال تأمین است تا وقفه‌ای در فعالیت این بخش‌ها ایجاد نشود.

بر اساس این گزارش، هم‌اکنون تمامی ۱۷۵ جایگاه سوخت استان فعال بوده و به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند و روند سوخت‌رسانی بدون اختلال ادامه دارد.