به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق ظهر امروز در مراسم اختتامیه دومین جشنواره قرآن و عترت سازمان بهزیستی در بیرجند افزود: با عنایت مسئولان استان در بخش پرداختهای تملک دارایی طی سال جاری 100 درصد اعتبار به سازمان بهزیستی داده شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در زمینه تملک دارایی و هزینه ای با کمک استاندار خراسان جنوبی و مساعدت مسئولان با هیچ مشکلی در این سازمان مواجه نیستیم.

اکبری مطلق نگاه این سازمان را در توزیع اعتبارات نگاهی کلی عنوان نمود و افزود: ابتدا باید ظرفیت های هر منطقه سنجیده شود و سپس با توجه به نیاز هرمنطقه مشاغل پایدار ایجاد شود تا یک شغل بیش از نیاز در منطقه ایجاد نشود.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توزیع اعتبار در مناطق به صورت دقیق اجرا می شود، افزود: مناطقی که اعتبارات داده شده را به خوبی جذب نکنند اعتبار این مناطق به خزانه دولت برگشت داده می شود.

وی خاطر نشان کرد: معیار آموزش باید در صدر کار قرار گیرد و تنها به افرادی که از مهارت کافی در زمینه ایجاد شغل مورد نظربرخوردار می باشند تسهیلات لازم داده شود.

اکبری مطلق الگوی دولت مردان در جامعه را قرآن دانست و یادآورشد: الگو قرار دادن قرآن در صدر کار تأثیر بسزایی درعملکرد و رفتار جوانان و نوجوانان گذاشته و باعث پیشرفت روز افزون در زمینه های فرهنگی و اجتماعی این قشر از جامعه می شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان نظام از راه‌ های مختلف دست به تهاجم فرهنگی در کشور زده ‌اند و مسئولان باید با عملشان در جهت افزایش غنای فرهنگی مردم تلاش کنند.

در پایان این جشنواره از 30 نفر ازبرگزدیدگان سازمان بهزیستی در مسابقات قرآنی کشوری تقدیر شد.