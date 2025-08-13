به گزارش خبرگزاری مهر محمدباقر سبط‌الشیخ، روانشناس و مؤسس و بازرس این تعاونی، گفت: تعاونی روان یاران با رویکرد ایجاد بسترهای حرفه‌ای، آموزشی و رفاهی برای روان‌شناسان و مشاوران تأسیس شد. این تعاونی نخستین نمونه ثبت‌شده در سطح ملی است که می‌تواند با هم‌افزایی اعضا، فرصت‌های نوآوری و اشتغال پایدار را در حوزه خدمات روان‌شناسی و مشاوره توسعه دهد.

مؤسس این تعاونی گفت: هدف ما ایجاد شبکه‌ای توانمند و همدل برای پاسخ به نیازهای جامعه روان‌شناسی و مشاوره و ارائه خدمات روان‌شناختی بهتر به مردم است. این اقدام می‌تواند الگویی برای دیگر گروه‌های شغلی نیز باشد و ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور را به‌کار گیرد.

سبط‌الشیخ ضمن اشاره به اینکه تنها شرط عضویت در این تعاونی دانشجو بودن و یا فارغ‌التحصیلی در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره از مقطع کارشناسی تا پست دکتری می‌باشد افزود: از همه روان‌شناسان، مشاوران و فعالان و اساتید این حوزه دعوت می‌کنیم تا با پیوستن به این حرکت ملی که در قالب تعاونی نمایان شده است، در مسیر رشد حرفه‌ای و ارائه خدمات علمی‌تر و گسترده‌تر همراه ما باشند.

وی در پایان افزود: این تعاونی نخستین نمونه ثبت‌شده در سطح ملی و در تاریخ کشوراست و اعضای این تعاونی در حال حاضر از ۱۵ استان (تهران، فارس، البرز، خوزستان، ایلام، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، قزوین، گلستان، اصفهان، خراسان شمالی، مازندران، یزد، ایلام و اصفهان هستند.