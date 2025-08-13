پایداری نسبی جوی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز چهارشنبه درباره وضعیت جوی روزهای آینده استان گفت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای نشان‌دهنده پایداری نسبی جو استان است. با این حال، به دلیل شرایط فصلی و محلی، در برخی ساعات به ویژه بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: بارش‌های پراکنده به ویژه در نواحی شمالی و شرقی استان، به خصوص ارتفاعات و مناطق کوهستانی، ممکن است به صورت رگبارهای کوتاه‌مدت همراه با وزش باد ظاهر شود.

امیدفر با اشاره به دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، افزود: ورزقان با دمای ۱۲ درجه بالای صفر به عنوان خنک‌ترین و ملکان با دمای ۳۷ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر استان گزارش شده است.