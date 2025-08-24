روند افزایش دمای هوای آذربایجان شرقی مجددا شروع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت آب و هوای استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد که از یکشنبه تا سه‌شنبه افزایش دما در اغلب مناطق استان ادامه داشته و بیشینه دماها به حدود ۳۸ درجه و حتی بالاتر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: شدت گرما از چهارشنبه کمی کاهش پیدا می‌کند، اما دماها همچنان بالاتر از حد نرمال باقی خواهند ماند و این وضعیت تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

وی از شهروندان درخواست کرد: با توجه به گرمای شدید نکات ایمنی را رعایت کنند و از قرارگیری طولانی مدت در معرض آفتاب خودداری کنند.