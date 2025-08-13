تکمیل پروژه پتروشیمی زنجان در گرو تامین منابع ارزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الهیسرشت ظهر چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، گفت: عمده چالش پروژه پتروشیمی زنجان به تأمین منابع ارزی مربوط است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون ۳۰۰ میلیون یورو برای این طرح سرمایهگذاری شده است، عنوان کرد: ۲۳۰ میلیون یورو هم نیاز به سرمایهگذاری دارد تا فاز اول بهرهبرداری شود و از محل تولید و درآمد بخشهای بعدی توسعه یابد.
فرماندار ایجرود از ایجاد شهرک صنعتی برای تکمیل زنجیره صنایع پتروشیمی خبر داد و گفت: با راهاندازی فاز نخست به مرور صنایع مرتبط در این مجموعه مستقر میشود.
وی اشاره به تلاش مسئولان و نمایندگان استان برای حل مشکل پتروشیمی خاطرنشان کرد: حل مشکلات ارزی نیازمند پیگیری ویژه از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
الهیسرشت با بیان اختصاص رقمی از طریق صندوق توسعه ملی به بانک عامل مصوب شده است، ادامه داد: تحقق این مبلغ جزو اولویتها و تلاشهای شبانهروزی مسئولان استان است.
وی تصریح کرد: اگر منابع ارزی تخصیص یابد و دستگاهها و ادوات مورد نیاز نصب شود، شاید تا یک و نیم سال آینده به بهرهبرداری برسد.
فرماندار ایجرود پیشرفت فیزیکی پتروشیمی را حدود ۶۰ درصد برشمرد و افزود: بخش عمده راهاندازی این شرکت به واردات ماشینآلات وابسته است و اصلیترین مسئلهای که منجر به کند شدن این پروژه شد تحریمهای ظالمانه بود.
نظر شما