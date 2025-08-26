غلام رضا الهی‌سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۹۲ درصد جمعیت شهرستان ایجرود روستانشین هستند و بیش از ۸۰ درصد جمعیت روستایی تولیدکننده محصولات کشاورزی هستند و معیشت آن‌ها مرتبط با صنعت کشاورزی است.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به حجم اشتغال در حوزه کشاورزی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در این منطقه باید به سمتی رود که مرتبط با صنعت کشاورزی باشد، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش صنایع غذایی جزو اولویت‌های منطقه است.

فرماندار شهرستان ایجرود با بیان اینکه سالانه به طور متوسط حدود ۱۰۰ هزار تن گندم تولید می‌شود، ابراز کرد: با توجه به وجود این ظرفیت صنایعی مرتبطی مثل تولید ماکارونی، شیرنی و شکلات می‌تواند شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تولید رب، کمپوت و مربا در راستای رونق صنعت کشاورزی امکان سرمایه‌گذاری دارد، تصریح کرد: شهرک مواد غذایی در راستای توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان ایجرود ایجاد می‌شود.

الهی‌سرشت میزان اراضی تحت کشت در این شهرستان را ۱۱۳ هزار هکتار برشمرد و گفت: بیش از ۳ هزار هکتار از این اراضی آبی و مابقی دیم است و با میزان مصرف آب فعلی باید برای ۵ میلیون نفر غذا تولید کرد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌گذاری‌ها این است که شهرک‌های گلخانه‌ای ایجاد شود و از کشت سنتی به سمت کشت نوین پیش رویم و در این شهرک‌ها محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر و استراتژیک از نظر امنیت غذایی تولید کنیم.

فرماندار ایجرود با تأکید بر اینکه باید دانش فنی این کار در منطقه در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش لازم به کشاورزان ارائه شود، خاطرنشان کرد: در این راستا مذاکراتی با فنی و حرفه‌ای انجام شده که آموزش‌ها از این ماه آغار می‌شود.

وی ادامه داد: در سطح مدارس نیز باید رشته‌های مرتبط با کشت آبی هیدروپونیک و ایروپونیک دایر شود و بسترهای لازم را برای تحقق سیاست‌های توسعه‌ای فراهم کنیم.