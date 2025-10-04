به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا الهیسرشت ظهر شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان زنجان اظهار کرد: شهرستان ایجرود ۳۵ هزار و ۴۰۰ نفر جمعیت دارد که ۶۵ درصد جمعیت این شهرستان گروه فعال محسوب میشود.
وی تعداد مدارس ابتدایی شهرستان ایجرود را ۶۸ باب برشمرد و گفت: در مقطع متوسطه اول ۳۴ مدرسه و متوسطه دوم تنها دو مدرسه فعال است.
فرماندار ایجرود با اشاره به اینکه تعداد دانشآموز و مدرسه در شهرستان ایجرود نشان میدهد در ورود از پایههای تحصیلی به مقاطع بالاتر ریزش معناداری وجود دارد، عنوان کرد: امسال بازمانده از تحصیل ابتدایی نزدیک صفر شده است.
وی ادامه داد: در مقطع متوسطه اول نیز بازمانده از تحصیل بسیار اندک بوده اما در مقطع تحصیلی متوسطه دوم با چالش جدی مواجه هستیم.
الهیسرشت با بیان اینکه ۹۰ درصد جمعیت شهرستان ایجرود روستایی و ۱۰ درصد شهری است، خاطرنشان کرد: این منطقه جزو ۳۱ شهرستان محروم کشور بوده و به همین دلیل سیاستگذاریها بیشتر بر محور روستا میچرخد.
وی به تغییرات اجتماعی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بافت سنتی روستا با مسائل پیچیده مدرن مواجه شده و در کنار ارتباطات و تکنولوژیهای نوین ارتباطی، جامعه نتوانسته خود را با تغییرات وقف دهد و این امر موجب ایجاد شوک فرهنگی در شهرستان شده است.
فرماندار ایجرود از بروز آسیبهای نوظهور خبر داد و گفت: ۵ آسیب اصلی در این شهرستان شناسایی شده کهداز جمله آن میتوان به اعتیاد، کاهش فرزندآوری، کودکهمسری، نزاع و خشونت اشاره کرد.
