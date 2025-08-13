به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فتحی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، در خصوص تکمیل عملیات گسترده سمپاشی درختان کاج بوستان جنگلی سرخه‌حصار گفت: مرحله جدید این عملیات در پی موفقیت مرحله قبلی و به‌منظور پوشش مسیرهای باقی‌مانده، به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده توسط عوامل اجرایی فضای سبز اجرایی شد.

وی افزود: با تکمیل این مرحله، بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی بوستان تحت پوشش عملیات سمپاشی و سایر اقدامات کنترلی قرار گرفت.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، حفظ طراوت و سلامت درختان کاج، پیشگیری از شیوع آفات و ارتقای کیفیت فضای سبز این بوستان ارزشمند است.