به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فتحی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، در خصوص تکمیل عملیات گسترده سمپاشی درختان کاج بوستان جنگلی سرخهحصار گفت: مرحله جدید این عملیات در پی موفقیت مرحله قبلی و بهمنظور پوشش مسیرهای باقیمانده، بهصورت برنامهریزیشده توسط عوامل اجرایی فضای سبز اجرایی شد.
وی افزود: با تکمیل این مرحله، بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی بوستان تحت پوشش عملیات سمپاشی و سایر اقدامات کنترلی قرار گرفت.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، حفظ طراوت و سلامت درختان کاج، پیشگیری از شیوع آفات و ارتقای کیفیت فضای سبز این بوستان ارزشمند است.
