  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

۴۰۰ هکتار از اراضی سرخه‌حصار سمپاشی شد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ تهران از سمپاشی درختان کاج بوستان جنگلی سرخه‌حصار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فتحی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، در خصوص تکمیل عملیات گسترده سمپاشی درختان کاج بوستان جنگلی سرخه‌حصار گفت: مرحله جدید این عملیات در پی موفقیت مرحله قبلی و به‌منظور پوشش مسیرهای باقی‌مانده، به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده توسط عوامل اجرایی فضای سبز اجرایی شد.

وی افزود: با تکمیل این مرحله، بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی بوستان تحت پوشش عملیات سمپاشی و سایر اقدامات کنترلی قرار گرفت.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، حفظ طراوت و سلامت درختان کاج، پیشگیری از شیوع آفات و ارتقای کیفیت فضای سبز این بوستان ارزشمند است.

