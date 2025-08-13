  1. استانها
  2. تهران
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

موکب عمود ۸ باقرشهر میزبان دلدادگان حسینی در روز اربعین

موکب عمود ۸ باقرشهر میزبان دلدادگان حسینی در روز اربعین

ری- شهردار باقرشهر از آمادگی کامل موکب عمود ۸ بیت‌الرضا تهران برای میزبانی از دلدادگان حسینی در مسیر پیاده‌روی روز اربعین به سمت حرم مطهر سیدالکریم(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی کامل موکب عمود ۸ بیت‌الرضا تهران برای میزبانی از دلدادگان حسینی در مسیر پیاده‌روی روز اربعین به سمت حرم مطهر سیدالکریم (ع) خبر داد.

همتی با حضور در محل استقرار این موکب اظهار داشت: عمود ۸ بیت‌الرضا تهران که به نام مبارک حضرت ابوالفضل (ع) مزین شده، افتخار میزبانی از زائران و عاشقان حسینی را در روز اربعین بر عهده دارد.

وی افزود: سازه سال گذشته با اصلاحات و تغییرات لازم، امسال با طراحی متنوع‌تر و ایجاد غرفه‌های متعدد فرهنگی و خدماتی تجهیز شده تا بهترین خدمات به زائران ارائه شود.

شهردار باقرشهر تصریح کرد: در شب اربعین مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در خیمه این موکب برگزار می‌شود و از نخستین ساعات صبح روز اربعین، پذیرای زائرانی خواهیم بود که با عشق و ارادت مسیر پیاده‌روی به سمت حرم سیدالکریم (ع) را طی می‌کنند.

کد خبر 6559756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها