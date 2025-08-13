موکب عمود ۸ باقرشهر میزبان دلدادگان حسینی در روز اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی کامل موکب عمود ۸ بیتالرضا تهران برای میزبانی از دلدادگان حسینی در مسیر پیادهروی روز اربعین به سمت حرم مطهر سیدالکریم (ع) خبر داد.
همتی با حضور در محل استقرار این موکب اظهار داشت: عمود ۸ بیتالرضا تهران که به نام مبارک حضرت ابوالفضل (ع) مزین شده، افتخار میزبانی از زائران و عاشقان حسینی را در روز اربعین بر عهده دارد.
وی افزود: سازه سال گذشته با اصلاحات و تغییرات لازم، امسال با طراحی متنوعتر و ایجاد غرفههای متعدد فرهنگی و خدماتی تجهیز شده تا بهترین خدمات به زائران ارائه شود.
شهردار باقرشهر تصریح کرد: در شب اربعین مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در خیمه این موکب برگزار میشود و از نخستین ساعات صبح روز اربعین، پذیرای زائرانی خواهیم بود که با عشق و ارادت مسیر پیادهروی به سمت حرم سیدالکریم (ع) را طی میکنند.
نظر شما