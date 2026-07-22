به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقبین، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز اعزام نیروهای خدماترسان شهرداری منطقه یک تهران به مرز شلمچه خبر داد.
وی که شهردار منطقه یک تهران است، اظهار کرد: تیمهای پیشرو شهرداری با هدف آمادهسازی موکب محبانالرضا راهی شلمچه شدهاند تا شرایط لازم برای اسکان و خدمترسانی شایسته به زائران اربعین حسینی را فراهم کنند.
حقبین با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، افزود: همکاری با استانداری، فرمانداری خوزستان و موکبداران منطقه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد معنوی دارد.
شهردار منطقه یک تهران تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، موکب محبانالرضا از ۱۰ شب مانده به اربعین میزبان برنامههای فرهنگی و آیینی خواهد بود و خادمان شهرداری تا سه روز پس از اربعین نیز به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: موکب محبانالرضا در زمینی به وسعت ۱۲ هزار مترمربع با دو سوله مجهز برای اسکان، امکانات رفاهی و سرمایشی و فضای خدمات فرهنگی و پذیرایی، آماده استقبال از زائران اربعین خواهد شد.
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