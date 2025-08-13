به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه امروز چهارشنبه در رایزنی مجازی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی پیرامون مسائل مطرح در خصوص تبادل ارضی برای حل و فصل درگیری‌ها در اوکراین گفت: رئیس جمهور ترامپ تأکید کرد که تبادل ارضی فقط از طریق رئیس جمهور اوکراین قابل مذاکره است.

رئیس‌جمهور فرانسه در این باره اضافه کرد: رئیس جمهور ترامپ به ما اطمینان داد که هرگونه مسئله مربوط به اوکراین فقط با حضور کی یف مورد بحث قرار خواهد گرفت. بدون تضمین امنیتی، صلحی در کار نیست. بدون حضور رئیس جمهور اوکراین، راه حلی برای بحران اوکراین وجود ندارد. رئیس جمهور ترامپ به ما تاکید کرد که مایل به دستیابی به آتش بس در جریان نشست اش با پوتین در الاسکا است.

«امانوئل ماکرون» سپس افزود: ما در حال بررسی اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه هستیم و امیدواریم به صلحی دست یابیم که دیگر نیازی به آنها (تحریم‌ها علیه مسکو) نداشته باشیم.