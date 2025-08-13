فعالیت بیش از ۱۰ اپراتور پاسخگو در قرارگاه مردمی اربعین قم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه توحید بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در مرکز خدمات این قرارگاه به تمامی نیازهای زائران اربعین پاسخ داده میشود و طی دو روز اخیر تماسهایی در زمینه تعمیرات خودرو، معرفی مراکز خرید، راهنمایی ثبتنام موکبها، اطعام، نحوه دریافت ارز اربعینی، خدمات درمانی و مراکز دریافت سوخت بین جادهای دریافت شده است.
جانشین معاون منابع انسانی قرارگاه مردمی اربعین قم افزود: بیش از ۱۰ اپراتور در این مرکز بهصورت آمادهباش، به سوالات و درخواستهای زائران پاسخ میدهند و فعالیت قرارگاه مردمی اربعین پس از روز اربعین نیز ادامه خواهد داشت. همچنین پذیرایی از زائران در مواکب قرارگاه در سطح استان تا ۷ شهریور برقرار است.
توحید تصریح کرد: خادمین قرارگاه از ابتدای ماه صفر مانند سالهای گذشته در بخشهای مختلف خدمترسانی به زائران حاضر در قم فعال هستند.
وی همچنین یادآور شد که زائران میتوانند با شمارهگیری سامانه ۱۳۷ یا شماره تلفن ۰۲۵۳۳۱۹ و همراه ۰۹۹۰۳۳۴۱۱۲۰ تماس بگیرند و همچنین با ارسال عدد ۸۲ به سامانه ۳۰۰۰۱۵۱۵ لینک سایت راهنمای زائر برای آنها پیامک میشود.
