افزایش ۳۴ هزار نفری زائران اربعین در قم نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل رستمی اظهار داشت: سال گذشته ۱۳۵ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کرده بودند که این آمار امسال به ۱۶۹ هزار نفر رسید و استقبال زائران نسبت به گذشته چشمگیر بوده است.
وی افزود: رشد ثبتنامها بیانگر اعتماد بیشتر مردم به سامانه سماح و خدمات ارائهشده از سوی آن است که ساماندهی و مدیریت بهتر سفر زائران و پوشش بیمهای از اهداف اصلی آن به شمار میرود.
مدیرکل حج و زیارت قم با اشاره به ترکیب جمعیتی ثبتنامکنندگان گفت: حدود ۷۰ درصد از زائران مرد و ۳۰ درصد زن هستند که نشان میدهد حضور خانوادهها و بانوان در این سفر معنوی همچنان پررنگ است.
رستمی تصریح کرد: یکی از مهمترین امتیازات سامانه سماح، بهرهمندی زائران از پوشش کامل بیمهای است بهگونهای که از زمان خروج از منزل تا بازگشت به کشور تحت حمایت بیمه قرار دارند.
وی ادامه داد: خدمات بیمهای شامل درمان، حوادث و امداد و نجات میشود که به زائران آرامش خاطر بیشتری در سفر میدهد و با توجه به افزایش جمعیت زائران در سالهای اخیر، اهمیت این موضوع دوچندان شده است.
