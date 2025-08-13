به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خرمالی مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ابلاغیه مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ این دبیرخانه به مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور درباره اعلام ضوابط نحوه واردات خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی و اخذ پلاک ملی، گفت: بر اساس مقررات، واردکننده شخصی است که قصد وارد کردن و ترخیص خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته و برای آن پلاک ملی دریافت کند. این فرد باید مالک خودرو باشد و اسناد مالکیت به نام او ثبت شده باشد.

وی ادامه داد: متقاضیان پلاک ملی خودرو باید ابتدا در سامانه ثبت آماری مناطق آزاد نسبت به اخذ «کد شیما» ویژه پلاک ملی خودرو اقدام کنند. این کد که با کد شیمای فعالان اقتصادی مناطق که دارای مجوز فعالیت هستند تفاوت دارد، تنها یک بار به متقاضی تخصیص می‌یابد و صرفاً برای همین موضوع کاربرد خواهد داشت.

مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: مطابق آئین‌نامه واردات خودرو، در حال حاضر واردات خودروهای با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی‌سی، به شرط آن‌که ساخت یا برند کشور آمریکا نباشد، مجاز است. همچنین واردات برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی ممنوع اعلام شده است.

خرمالی یادآور شد: هر فردی که مالک یک دستگاه خودرو باشد، می‌تواند نسبت به واردات آن اقدام کند و برای این کار نیازی به داشتن یا ارائه کارت بازرگانی وجود ندارد.

وی با اشاره به محل تأمین ارز این خودروها اظهار کرد: طبق ضوابط، ثبت سفارش یا ثبت آماری‌های این مصوبه از محل بند (۹) ماده (۳۸) آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات به صورت بدون انتقال ارز و همچنین ماده (۹) مصوبه شماره ۱۴۰۲۶۶۵۳۸/ ت ۶۱۶۸۷ ه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ هیئت وزیران تعیین شده است.